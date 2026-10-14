Công bố điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đến năm 2045

Dự hội nghị, về phía tỉnh có các đồng chí: Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các xã, phường và đại diện một số doanh nghiệp, nhà đầu tư, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Về phía Trung ương có đại diện Bộ Xây dựng và đại diện Văn phòng Chính phủ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, đại diện Bộ Xây dựng đã công bố Quyết định số 1855/QĐ-TTg ngày 25/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn đến năm 2045.

Đại diện Bộ Xây dựng công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn đến năm 2045

Theo đó, quy mô lập quy hoạch Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn có diện tích rộng 39.400 ha. Phạm vi khu KTCK bao gồm: các phường Tam Thanh, Lương Văn Tri, Đông Kinh và xã Đồng Đăng; một phần phường Kỳ Lừa (không bao gồm xã Gia Cát cũ) và một phần các xã: Cao Lộc (xã Thạch Đạn cũ), Hoàng Văn Thụ (xã Tân Thanh và Tân Mỹ cũ), Khánh Khê (xã Bình Trung và một phần xã Khánh Khê cũ), Chiến Thắng (một phần xã Vân An cũ).

Mục tiêu điều chỉnh quy hoạch nhằm phân bố hợp lý không gian phát triển, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và bảo đảm cơ hội cho các hoạt động phát triển của Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, định hướng xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại, phát triển không gian kiến trúc cảnh quan văn minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, sử dụng đất hiệu quả và làm cơ sở pháp lý cho công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch, hướng tới phát triển bền vững.

Đại diện Bộ Xây dựng trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn đến năm 2045 cho lãnh đạo UBND tỉnh

Về tính chất, chức năng, Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn được xác định là một trong những trung tâm thương mại, dịch vụ du lịch và công nghiệp lớn của vùng Trung du và miền núi phía Bắc; là đầu mối hạ tầng giao thông quan trọng của quốc gia, mang sứ mệnh kết nối chiến lược giữa Trung Quốc và các nước ASEAN.

Đây cũng là khu kinh tế tổng hợp, trung tâm dịch vụ cửa khẩu và hậu cần logistics tầm cỡ quốc gia, quốc tế; gắn kết chặt chẽ giữa phát triển đô thị biên giới với bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh quốc gia.

Đại diện Bộ Xây dựng trao hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch chung Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn đến năm 2045 cho lãnh đạo UBND tỉnh

Để hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược, quy hoạch đặt ra các chỉ tiêu về dân số và đất đai: cụ thể đến năm 2035, quy mô dân số dự kiến khoảng 235.000 - 240.000 người; đất xây dựng đô thị và khu kinh tế khoảng 10.630 - 11.000 ha; đến năm 2045 khu kinh tế có quy mô dân số tăng lên khoảng 295.000 - 300.000 người; đất xây dựng đạt khoảng 13.200 - 13.700 ha.

Đại diện doanh nghiệp hoạt động tại Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn phát biểu tại hội nghị

Không gian phát triển toàn bộ khu kinh tế được cấu trúc thành 3 phân vùng trọng điểm gồm: vùng 1 (vùng phía Bắc) - vùng KTCK và đô thị; vùng 2 (vùng trung tâm) - vùng đô thị Lạng Sơn; vùng 3 (vùng phía Nam) - vùng phát triển du lịch, dịch vụ và công nghiệp.

Đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc điều chỉnh Quy hoạch chung Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn đến năm 2045 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh yêu cầu kết nối hạ tầng, tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội và xu hướng thương mại quốc tế có nhiều thay đổi. Quy hoạch được phê duyệt là cơ sở để tỉnh khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, huy động nguồn lực, thu hút đầu tư, từng bước phát huy vai trò của khu KTCK trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Để quy hoạch sớm đi vào thực tiễn, đồng chí đề nghị các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương và đơn vị liên quan trong tỉnh khẩn trương công bố, phổ biến rộng rãi nội dung quy hoạch; xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, rà soát, điều chỉnh các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết bảo đảm đồng bộ với quy hoạch chung. Đồng thời, tăng cường quản lý quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng; chủ động bố trí, huy động các nguồn lực hợp pháp để triển khai thực hiện.

Đồng chí cũng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư tiếp tục đồng hành cùng tỉnh, nghiên cứu, đề xuất và triển khai các dự án phù hợp với định hướng quy hoạch, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định: Tỉnh Lạng Sơn sẽ tập trung chỉ đạo triển khai quy hoạch đồng bộ, hiệu quả; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Đồng thời, tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương về cơ chế, chính sách và nguồn lực đầu tư, tạo điều kiện để hiện thực hóa các mục tiêu quy hoạch, đưa Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn trở thành động lực thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ logistics và kinh tế - xã hội của tỉnh theo hướng nhanh, bền vững.