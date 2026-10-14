Ngày 14/10/2026, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị công bố Điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đến năm 2045. Với quy mô lập quy hoạch 39.400 ha, đồ án hướng tới xây dựng khu kinh tế cửa khẩu hiện đại, năng động, trở thành trung tâm dịch vụ cửa khẩu và hậu cần logistics quốc gia, quốc tế, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1855/QĐ-TTg ngày 25/9/2026, định hướng phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn trở thành khu kinh tế tổng hợp, trung tâm kinh tế cửa khẩu hiện đại, trung tâm dịch vụ cửa khẩu và hậu cần logistics quốc gia, quốc tế.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Đinh Hữu Học nhấn mạnh, việc điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đến năm 2045 có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm tạo lập không gian phát triển đồng bộ, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo cơ sở cho công tác quản lý, thu hút đầu tư và huy động nguồn lực trong giai đoạn tới.

Khu vực phía Bắc của khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn được quy hoạch là vùng kinh tế cửa khẩu.

Đây cũng là cơ sở quan trọng để tỉnh cụ thể hóa các định hướng phát triển thành chương trình, kế hoạch và dự án thiết thực, từng bước phát huy vai trò của Khu kinh tế cửa khẩu trong thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để Quy hoạch chỉ thực sự phát huy hiệu quả, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đề nghị các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung khẩn trương phổ biến, công khai rộng rãi thông tin, nội dung quy hoạch; xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch, tổ chức lập, điều chỉnh các quy hoạch phân khu chức năng, quy hoạch chi tiết và đề xuất cơ chế, chính sách, nguồn lực phù hợp; đề xuất bố trí nguồn vốn, huy động các nguồn lực hợp pháp, kiến nghị Trung ương hỗ trợ nguồn ngân sách và tham mưu bố trí kinh phí lập, điều chỉnh các quy hoạch cấp dưới phù hợp với quy hoạch chung, bảo đảm việc thực hiện quy hoạch đồng bộ, hiệu quả...

Cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư chủ động nghiên cứu quy hoạch, đề xuất các dự án phù hợp với định hướng phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng và các lĩnh vực có liên quan.

Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn được định hướng phát triển thành trung tâm dịch vụ cửa khẩu và logistics quốc gia, quốc tế.

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn khẳng định, tỉnh cam kết tập trung chỉ đạo triển khai quy hoạch đồng bộ, đúng định hướng; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, công khai, minh bạch thủ tục và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư theo thẩm quyền.

Tỉnh Lạng Sơn mong muốn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ về cơ chế, chính sách, nguồn lực đầu tư và các điều kiện cần thiết để tỉnh triển khai hiệu quả quy hoạch đã được phê duyệt. Cùng đó, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư tiếp tục quan tâm, đồng hành, đề xuất và triển khai các dự án có chất lượng, hiệu quả, phù hợp với quy hoạch và quy định pháp luật.

Theo Quyết định Điều chỉnh Quy hoạch, phạm vi Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bao gồm các phường Tam Thanh, Lương Văn Tri, Đông Kinh và xã Đồng Đăng; một phần phường Kỳ Lừa và một phần các xã Cao Lộc, Hoàng Văn Thụ, Khánh Khê, Chiến Thắng. Quy mô lập quy hoạch 39.400 ha. Thời hạn lập quy hoạch gồm hai giai đoạn ngắn hạn đến năm 2035 và giai đoạn dài hạn đến năm 2045.

Hội nghị công bố Điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đến năm 2045 đánh dấu bước quan trọng trong định hướng phát triển khu kinh tế trong giai đoạn mới. Việc tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả sẽ góp phần khai thác lợi thế kinh tế cửa khẩu, tăng cường kết nối thương mại quốc tế, phát triển dịch vụ logistics, thu hút đầu tư và tạo động lực thúc đẩy tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh, bền vững.

Quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu Lạng Sơn được chia làm 3 phân vùng phát triển, gồm Vùng 1 - phía Bắc, Vùng 2 - trung tâm, Vùng 3 - phía Nam. Trong đó, Vùng 1 tập trung các cửa khẩu, đầu mối giao thông và các hoạt động logistics; Vùng 2 - trung tâm, giữ vai trò trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục và đầu mối giao thông, hỗ trợ logistics; Vùng 3 - phía Nam, là khu vực được định hướng hình thành tổ hợp công nghiệp - cảng cạn - logistics, gắn với hệ thống đường bộ, đường sắt và đầu mối giao thông lớn.