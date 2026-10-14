Công bố Điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Đinh Hữu Học phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quang Duy - TTXVN

Quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1855/QĐ-TTg ngày 25/9/2026, định hướng phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn trở thành khu kinh tế tổng hợp, trung tâm kinh tế cửa khẩu hiện đại, trung tâm dịch vụ cửa khẩu và hậu cần logistics quốc gia, quốc tế.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Đinh Hữu Học nhấn mạnh, việc điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đến năm 2045 có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm tạo lập không gian phát triển đồng bộ, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo cơ sở cho công tác quản lý, thu hút đầu tư và huy động nguồn lực trong giai đoạn tới.

Đây cũng là cơ sở quan trọng để tỉnh cụ thể hóa các định hướng phát triển thành chương trình, kế hoạch và dự án thiết thực, từng bước phát huy vai trò của Khu kinh tế cửa khẩu trong thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đại diện Bộ Xây dựng công bố Quyết định Điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đến năm 2045. Ảnh: Quang Duy – TTXVN

Để Quy hoạch chỉ thực sự phát huy hiệu quả, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đề nghị các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung khẩn trương phổ biến, công khai rộng rãi thông tin, nội dung quy hoạch; xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch, tổ chức lập, điều chỉnh các quy hoạch phân khu chức năng, quy hoạch chi tiết và đề xuất cơ chế, chính sách, nguồn lực phù hợp; đề xuất bố trí nguồn vốn, huy động các nguồn lực hợp pháp, kiến nghị Trung ương hỗ trợ nguồn ngân sách và tham mưu bố trí kinh phí lập, điều chỉnh các quy hoạch cấp dưới phù hợp với quy hoạch chung, bảo đảm việc thực hiện quy hoạch đồng bộ, hiệu quả....

Cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư chủ động nghiên cứu quy hoạch, đề xuất các dự án phù hợp với định hướng phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng và các lĩnh vực có liên quan.

Đại diện doanh nghiệp trong Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quang Duy - TTXVN

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn khẳng định, tỉnh cam kết tập trung chỉ đạo triển khai quy hoạch đồng bộ, đúng định hướng; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, công khai, minh bạch thủ tục và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư theo thẩm quyền.

Tỉnh Lạng Sơn mong muốn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ về cơ chế, chính sách, nguồn lực đầu tư và các điều kiện cần thiết để tỉnh triển khai hiệu quả quy hoạch đã được phê duyệt. Cùng đó, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư tiếp tục quan tâm, đồng hành, đề xuất và triển khai các dự án có chất lượng, hiệu quả, phù hợp với quy hoạch và quy định pháp luật.

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhận Quyết định Điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đến năm 2045. Ảnh: Quang Duy – TTXVN

Theo Quyết định Điều chỉnh Quy hoạch, phạm vi Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bao gồm các phường Tam Thanh, Lương Văn Tri, Đông Kinh và xã Đồng Đăng; một phần phường Kỳ Lừa và một phần các xã Cao Lộc, Hoàng Văn Thụ, Khánh Khê, Chiến Thắng. Quy mô lập quy hoạch 39.400 ha. Thời hạn lập quy hoạch gồm hai giai đoạn ngắn hạn đến năm 2035 và giai đoạn dài hạn đến năm 2045.

Không gian phát triển được chia thành ba vùng chính. Phía Bắc là vùng kinh tế cửa khẩu và đô thị; vùng trung tâm là đô thị Lạng Sơn; phía Nam tập trung phát triển du lịch, dịch vụ và công nghiệp. Đặc biệt, tại vùng phía Bắc, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị được ưu tiên phát triển theo mô hình cửa khẩu thông minh; khu vực Tân Thanh với trọng tâm phát triển cảng cạn Tân Thanh, từng bước hình thành khu phi thuế quan và khu hợp tác qua biên giới khi đủ điều kiện theo quy định.