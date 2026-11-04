Hội nghị công bố Điều chỉnh Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Xây dựng đã công bố Quyết định số 2722/QĐ-BVHTTDL ngày 12/10/2026 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La, tỉnh Sơn La.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Theo đó, phạm vi lập điều chỉnh quy hoạch bao gồm toàn bộ khu vực thuộc Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 687/QĐ-TTg ngày 5/6/2019, với diện tích 32,3 ha, thuộc phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La.

Không gian quy hoạch bao gồm các khu vực bảo vệ di tích; Di tích Nhà tù Sơn La và Di tích Nhà thương tại đồi Khau Cả; Nghĩa trang liệt sĩ Nhà tù Sơn La tại thung lũng Gốc Ổi; Di tích Cây đa Bản Hẹo; Di tích Mó nước và các khu vực xung quanh đồi Khau Cả, thung lũng Gốc Ổi, gồm cảnh quan thiên nhiên, khu dân cư hiện trạng, trụ sở cơ quan, công trình công cộng và hạ tầng kỹ thuật.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao quyết định điều chỉnh quy hoạch cho lãnh đạo phường Tô Hiệu.

Quy hoạch xác định phương hướng bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích theo nguyên tắc giữ gìn tối đa các yếu tố gốc, phục dựng trên cơ sở khoa học, phù hợp với giá trị lịch sử, văn hóa của di tích. Định hướng tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan tập trung vào tu bổ, gia cố, chống xuống cấp các hạng mục di tích; cải tạo, chuyển đổi công năng các công trình thuộc trụ sở HĐND – UBND tỉnh (cũ) theo mô hình bảo tàng thông minh; điều chỉnh chức năng Trung tâm diễn giải và trải nghiệm du lịch lịch sử – văn hóa Sơn La, khu thương mại, dịch vụ – khách sạn du lịch; đồng thời quy hoạch hệ thống bãi đỗ xe, nâng cấp, cải tạo hạ tầng giao thông, điện, cấp, thoát nước.

Mục tiêu đặt ra là bảo tồn, tôn tạo khu di tích gắn với phát huy giá trị, phục vụ giáo dục truyền thống, nghiên cứu khoa học, tham quan và phát triển du lịch bền vững. Quy hoạch xác định 8 nhóm dự án thành phần, phân kỳ đầu tư trong giai đoạn 2026 – 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Đơn vị tư vấn trình chiếu clip giới thiệu đề án điều chỉnh quy hoạch.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành và phường Tô Hiệu khẩn trương triển khai thực hiện, rà soát, cắm mốc và quản lý chặt chẽ quy hoạch được duyệt; xây dựng lộ trình cụ thể, xác định rõ danh mục dự án ưu tiên, tiến độ và nhu cầu vốn; thống nhất phân công nhiệm vụ theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”. Đồng thời, rà soát, giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc về đất đai, tài sản công tại khu vực đồi Khau Cả và công tác giải phóng mặt bằng. Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân trong bảo vệ di tích; gắn công tác bảo tồn với phát huy giá trị di tích, phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa, lịch sử có chiều sâu.

Nhân dân phường Tô Hiệu tham dự hội nghị.

Đồng chí nhấn mạnh: Bảo tồn và phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, lịch sử và văn hóa sâu sắc, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ được giao, bảo đảm quy hoạch sớm đi vào cuộc sống, các giá trị di tích được gìn giữ bền vững và phát huy hiệu quả.