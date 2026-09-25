Công bố địa điểm cung ứng, địa chỉ đặt mua sách giáo khoa trên toàn quốc

Đến hết ngày 24/9/2026, tổng số lượng SGK đã phát hành thêm bảo đảm cung ứng đủ.

Ngày 24/9, Bộ GD&ĐT có văn bản gửi UBND các tỉnh/thành phố về việc cung ứng sách giáo khoa. Theo đó, để bảo đảm sách giáo khoa (SGK) phục vụ năm học 2026 - 2027, Bộ GD&ĐT đã ban hành Công văn số 70/BGD&ĐT-GDPT ngày 8/1/2026, trong đó đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo phối hợp với các đơn vị xuất bản, phát hành cung ứng SGK đầy đủ, kịp thời; Công văn số 737/BGD&ĐT-GDPT ngày 11/02/2026, yêu cầu các Sở GD&ĐT rà soát, tổng hợp nhu cầu và phối hợp tổ chức cung ứng.

Đồng thời, Bộ GD&ĐT thường xuyên đôn đốc các địa phương xác nhận nhu cầu thực tế; chỉ đạo Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) điều chuyển, in và phát hành bổ sung, khắc phục tình trạng thiếu SGK theo từng địa bàn, cơ sở giáo dục và đầu sách.

Tại báo cáo Thủ tướng Chính phủ (Công văn số 6402/BGD&ĐT-GDPT ngày 20/9/2026) đến 17 giờ ngày 20/9/2026, tổng nhu cầu SGK năm học 2026 - 2027 được thống kê từ các địa phương vào khoảng 245,94 triệu bản; số SGK còn thiếu đã giảm từ 2.718.946 bản ngày 15/9/2026 xuống còn 776.259 bản; khoảng 99,69% tổng nhu cầu đã được đáp ứng, số còn thiếu khoảng 0,31%.

Đến hết ngày 24/9/2026, tổng số lượng SGK đã phát hành thêm bảo đảm cung ứng đủ 776.259 bản thiếu đã cam kết với Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 6402/BGD&ĐT-GDPT ngày 20/9/2026.

Hiện, Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo NXBGDVN tiếp tục in bổ sung và cung ứng về các địa phương từ nay đến hết ngày 30/9/2026 khoảng 2.995.949 bản sách để đáp ứng nhu cầu phát sinh của học sinh và thư viện nhà trường, qua các kênh phát hành của NXBGDVN và các nhà sách tại 34 tỉnh/thành phố. Đồng thời, có nguồn SGK bổ sung nguồn dự phòng khi có thiên tai, bão lũ và các tình huống thực tế.

Để bảo đảm hỗ trợ học sinh, cha mẹ học sinh có nhu cầu mua sách bổ sung (có thể mua trực tiếp hoặc trực tuyến) và để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế trong công tác đăng ký nhu cầu, phối hợp cung ứng SGK, Bộ GD&ĐT đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở GD&ĐT hướng dẫn các cơ sở giáo dục thông báo đầy đủ, kịp thời đến học sinh, cha mẹ học sinh về các điểm bán trực tiếp, địa chỉ mua trực tuyến, đầu mối hỗ trợ, hướng dẫn phương thức đăng ký và thời gian giao sách.

Đối với đơn đặt sách qua các nền tảng trực tuyến của hệ thống, NXBGDVN bảo đảm cung cấp sách trong vòng 24 giờ kể từ khi tiếp nhận đơn đặt hàng hợp lệ.

Đồng thời, UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở GD&ĐT hướng dẫn các cơ sở giáo dục tổ chức dạy học linh hoạt, bảo đảm yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông; hướng dẫn khai thác SGK điện tử do NXBGDVN cung cấp miễn phí, phù hợp điều kiện thiết bị và khả năng tiếp cận của học sinh. Tăng cường cho mượn SGK tại thư viện, sử dụng lại SGK còn phù hợp; có giải pháp hỗ trợ học sinh không có điều kiện sử dụng SGK điện tử.

Chỉ đạo việc tổ chức kiểm tra thực hiện các chỉ đạo về rà soát, đăng ký, tổng hợp nhu cầu và phối hợp cung ứng SGK; làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan tại nơi còn thiếu sách; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế trong từng khâu, có biện pháp phòng ngừa tái diễn trong các năm học tiếp theo.

Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện các nội dung trên, bảo đảm học sinh có đủ SGK phục vụ học tập, Bộ GD&ĐT lưu ý kịp thời báo cáo Bộ GD&ĐT những trường hợp còn thiếu SGK, khó khăn, vướng mắc để phối hợp.

Cửa hàng, địa điểm cung ứng và địa chỉ đặt mua sách giáo khoa được Bộ GD&ĐT công bố như sau:

Danh sách cửa hàng trực tuyến:

- Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Phương Nam địa chỉ: https://phuongnamretail.vn/

- Công ty cổ phần Đầu tư và Xuất bản Giáo dục: https://gdshop.vn/

Hướng dẫn truy cập, tải về sách giáo khoa điện tử:

- Địa chỉ SGK điện tử miễn phí: https://taphuan.nxbgd.vn/

- Hướng dẫn sử dụng tại địa chỉ: https://byvn.net/SGK/huongdan

Danh sách cửa hàng bán sách trực tiếp: