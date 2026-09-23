Công bố danh sách thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2026-2030 của Gia Lai cùng 26 tỉnh, thành phố

Theo đó, danh sách được công bố lần này gồm: Tuyên Quang, Cao Bằng, Lai Châu, Thái Nguyên, Điện Biên, Lạng Sơn, Sơn La, Phú Thọ, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Cà Mau, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Đồng Nai và Vĩnh Long.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo vừa công bố danh sách thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2026-2030 (đợt 1) tại 27 tỉnh, thành phố. Ảnh: Vietnamnet

Quyết định số 803/QĐ-BDTTG có hiệu lực kể từ ngày 20-9-2026. Danh sách ban hành kèm theo Quyết định này thay thế các danh sách tương ứng đã được công bố, sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 60/QĐ-BDTTG ngày 29-1-2026, Quyết định số 104/QĐ-BDTTG ngày 27-2-2026, Quyết định số 255/QĐ-BDTTG ngày 8-5-2026 của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo đối với các địa phương có danh sách được công bố trong đợt này.

Việc công bố danh sách được thực hiện trên cơ sở kết quả xác định, phân định của các địa phương và danh sách do UBND các tỉnh, thành phố phê duyệt sau quá trình sắp xếp thôn.

Đây là bước cập nhật quan trọng nhằm bảo đảm danh sách các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn phù hợp với tình hình địa bàn sau sắp xếp đơn vị dân cư.

Theo quy định, việc xác định thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn được thực hiện theo các tiêu chí tại Nghị định số 272/2025/NĐ-CP ngày 16/10/2025 của Chính phủ về phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030. Trong đó, thôn đặc biệt khó khăn là thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đồng thời đáp ứng ít nhất 2 trong 3 tiêu chí về tỷ lệ nghèo đa chiều, mức độ cứng hóa đường giao thông và tỷ lệ hộ gia đình có hợp đồng mua bán điện.

Việc công bố danh sách có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định địa bàn thực hiện các chính sách dân tộc và chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030. Danh sách mới là căn cứ để các cơ quan chức năng và địa phương triển khai, rà soát các chính sách liên quan theo quy định.

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