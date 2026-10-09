Công bố danh sách 96 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2026

Ban tổ chức Chương trình Tự hào nông dân Việt Nam 40 năm Đổi mới năm 2026 công bố danh sách 96 nông dân Việt Nam xuất sắc được bình chọn từ 127 hồ sơ đề cử trên cả nước. Theo Ban tổ chức, tiêu chí bình chọn năm nay tập trung vào bốn nhóm: nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới hoặc bảo vệ an ninh Tổ quốc; tham gia liên kết sản xuất theo chuỗi; ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn.

Công bố danh sách 96 nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới - năm 2026.

Nhiều cá nhân được bình chọn phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp xanh, tuần hoàn, hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao và thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong danh sách, ông Phạm Văn Lượng (Hải Phòng), sản xuất, kinh doanh giống gia cầm, đạt doanh thu 206 tỷ đồng năm 2024. Ông Đặng Văn Bảy (Vĩnh Long), nuôi tôm, và ông Lê Mạnh Cường (Phú Thọ), chăn nuôi, kinh doanh cây cảnh, cùng đạt doanh thu 200 tỷ đồng. Về lợi nhuận, ông Đặng Văn Bảy và ông Lê Mạnh Cường đạt khoảng 50 tỷ đồng mỗi năm.

Ở nhóm sản xuất quy mô lớn, ông Nguyễn Hồng Phương (An Giang), trồng lúa, có diện tích 224 ha; ông Nguyễn Minh Thành (Khánh Hòa), phát triển nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn kết hợp du lịch sinh thái, có diện tích 128 ha.

Lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới” năm 2026 dự kiến diễn ra lúc 20 giờ ngày 12/10 tại Hà Nội, được truyền hình trực tiếp trên VTV. Trong khuôn khổ chương trình, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cũng dự kiến tổ chức gặp mặt, lắng nghe kiến nghị của 96 nông dân vào sáng 12/10.

Đáng chú ý, ngày 16/10, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Công an tổ chức Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ X với chủ đề “Chung sức giữ bình yên từ cơ sở, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển”. Diễn đàn dự kiến có hơn 400 đại biểu tham dự, tập trung trao đổi về bảo đảm an ninh, trật tự ở khu vực nông thôn và tiếp nhận kiến nghị của người dân.