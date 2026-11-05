Công bố danh sách 50 cán bộ quản lý, giáo viên được trao tặng Giải thưởng Võ Trường Toản

Hội đồng xét trao tặng Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2026 đã có buổi làm việc vào chiều 5-11-2026

Năm 2026, Giải thưởng Võ Trường Toản nhằm tiếp tục động viên và tôn vinh các nhà giáo, cán bộ quản lý công tác tại các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt, các đơn vị trực thuộc Sở GD-ĐT TPHCM có thành tích xuất sắc, tiêu biểu đóng góp cho sự phát triển của đơn vị và phát triển chung của toàn ngành.

Việc tôn vinh các cá nhân được trao Giải thưởng Võ Trường Toản nhằm lan tỏa những tấm gương nhà giáo điển hình, góp phần xây dựng đội ngũ nhà giáo theo yêu cầu của Nghị quyết số 71-NQ/TW (ngày 22-8-2025) của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, qua đó tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo.

Cô Nguyễn Thị Phượng, giáo viên Trường Mầm non thị trấn Củ Chi 3 - một trong những giáo viên được nhận Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2025

Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, việc xét chọn nhà giáo để trao tặng Giải thưởng Võ Trường Toản đảm bảo công khai, minh bạch; đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn theo quy định.

Dự kiến lễ trao giải diễn ra vào ngày 18-11.

>> Danh sách 50 cán bộ quản lý, giáo viên được nhận giải thưởng Võ Trường Toản năm 2026