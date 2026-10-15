Công bố danh sách 5 tập thể và 12 cá nhân được trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026

Được thành lập từ năm 2002, Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam là một trong những giải thưởng cấp Quốc gia uy tín nhất, được tổ chức thường niên nhằm ghi nhận và tôn vinh những tập thể, cá nhân phụ nữ tiêu biểu có thành tích đặc biệt xuất sắc trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Trải qua 24 năm đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, giải thưởng đã vinh danh tổng cộng 112 tập thể và 218 cá nhân xuất sắc.

Năm 2026, từ 54 hồ sơ đề cử tiêu biểu của 11 Bộ, 2 tổ chức chính trị - xã hội, 15 UBND tỉnh, thành phố và 2 Đại học Quốc gia ở 9 lĩnh vực, Quỹ Giải thưởng Tài năng Nữ Việt Nam đã xét chọn và quyết định trao giải cho 5 tập thể và 12 cá nhân xuất sắc nhất gồm:

5 TẬP THỂ NHẬN GIẢI

1. Trung tâm Ung thư, Bệnh viện Nhi Trung ương

2. Hội Phụ nữ Nhà máy Z176, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng

3. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hưng Yên

4. Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Thái Nguyên

5. Tập thể nữ Bưu điện tỉnh Lạng Sơn

12 CÁ NHÂN NHẬN GIẢI

1. Bà Chu Thị Hồng Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh, hội viên nông dân xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

2. PGS.TS. Giảng viên cao cấp Nguyễn Thị Hiệp - Trưởng khoa Khoa Kỹ thuật Y sinh, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

3. TS. Đỗ Thị Thanh Huyền - Trưởng Bộ môn Chuyên Sinh học, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

4. Nghệ sĩ Ưu tú Bùi Thị Hương - Diễn viên Đoàn Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ, Liên đoàn Xiếc Việt Nam

5. Đại tá Trần Thị Kim Lý - Trưởng phòng An ninh điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh

6. Bà Nguyễn Thị Việt Nga - Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI thành phố Hải Phòng

7. Vận động viên Phụng Mùi Nhình - Trung tâm Đào tạo, thi đấu Thể thao và Nghệ thuật tỉnh Cao Bằng

8. PGS.TS, Bác sĩ đa khoa Nguyễn Thị Thu Phương - Trưởng khoa Dược học, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

9. Bà Trần Thị Thanh Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

10. Bà Đỗ Thị Hương Trà - Giáo viên THPT hạng II, Tổ phó chuyên môn tổ Hóa – Sinh, Trường THPT Chuyên tỉnh Cao Bằng

11. Bà Nguyễn Hoàng Uyên - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh

12. Bà Trịnh Thị Hồng Vân - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa.

Lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026 sẽ được tổ chức trang trọng nhân dịp kỷ niệm 96 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam, dự kiến diễn ra vào ngày 16/10/2026 tại Hà Nội.