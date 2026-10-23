Công bố danh sách 300 đại biểu tham gia phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ III

Hội đồng Đội Trung ương đã chọn lựa 300 đại biểu trẻ em tiêu biểu tham gia phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ III - năm 2026. Đây là kết quả sau khi Hội đồng Đội Trung ương hoàn thành vòng 1 phỏng vấn được tổ chức trực tuyến từ ngày 10 đến 16/9, trên cơ sở danh sách do Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố đề cử.

Sau vòng phỏng vấn, Hội đồng Đội Trung ương tiếp tục rà soát điều kiện, tiêu chuẩn và tổ chức vòng 2 đối với những đại biểu được đề xuất đảm nhận các vị trí nòng cốt.

Sau vòng phỏng vấn trực tuyến từ ngày 10 đến 16/9, Hội đồng Đội Trung ương chọn được 300 đại biểu trẻ em tiêu biểu tham gia phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” năm 2026.

Để chuẩn bị cho phiên họp, Hội đồng Đội Trung ương dự kiến tổ chức tập huấn trực tuyến cho cán bộ phụ trách đoàn và các đại biểu trẻ em chính thức. Tại địa phương, Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố phối hợp với đoàn đại biểu Quốc hội cùng cấp tổ chức gặp mặt, chia sẻ và tập huấn cho các đại biểu trước ngày 30/10.

Nội dung tập huấn tập trung giới thiệu về Quốc hội, vai trò và trách nhiệm của đại biểu Quốc hội đối với địa phương nơi ứng cử; cung cấp thông tin về đặc điểm tự nhiên, văn hóa, tình hình phát triển kinh tế - xã hội và công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại địa phương.

Đại biểu trẻ em tham dự phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ II - năm 2024.

Các đại biểu cũng cần tìm hiểu chủ trương, giải pháp của cấp ủy, chính quyền liên quan đến chủ đề phiên họp; định hướng cách đánh giá thực trạng, phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp phù hợp với tình hình thực tế.

Bên cạnh kiến thức chuyên đề, Hội đồng Đội Trung ương đề nghị các địa phương chú trọng rèn luyện kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, lắng nghe và tổng hợp ý kiến; tìm hiểu các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; trình bày quan điểm, tham gia thảo luận và tranh luận.

Việc tập huấn góp phần giúp các đại biểu trẻ em có thêm kiến thức, kỹ năng và cơ sở thực tiễn để đóng góp ý kiến tại phiên họp, qua đó nâng cao chất lượng thảo luận và đề xuất giải pháp liên quan đến trẻ em.

Các đại biểu trình bày ý kiến tại các tổ thảo luận trong phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ II - năm 2024.

Ban Tổ chức chia 300 đại biểu thành 10 tổ thảo luận, mỗi tổ gồm đại biểu của 3-4 tỉnh, thành phố, với số lượng từ 26 đến 31 em. Mỗi tổ có cán bộ điều phối, thư ký và phụ trách chuyên môn hỗ trợ trao đổi, tổng hợp ý kiến. Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố phối hợp, đôn đốc đại biểu tham gia thảo luận, chuẩn bị nội dung cho phiên họp.

Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ III - năm 2026 do Ban Bí thư Trung ương Đoàn chủ trì, phối hợp với Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức, dự kiến diễn ra ngày 14-15/11 tại Hà Nội, với chủ đề Xây dựng môi trường số an toàn, thân thiện - Kiến tạo thế hệ công dân tương lai.