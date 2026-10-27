Công bố danh sách 163 xe máy vi phạm trên vỉa hè đường Nguyễn Oanh

CSGT công khai ghi hình hành vi đi trên vỉa hè để xử phạt. Ảnh: PC08

Theo Phòng CSGT, hiện nay, tình trạng xe máy sử dụng vỉa hè để di chuyển vẫn còn diễn ra phổ biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng trực tiếp đến người đi bộ, người yếu thế. Đặc biệt, tại những khu vực tập trung đông người, trường học, khu dân cư, hành vi này càng tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Trước tình hình trên, Đội CSGT Hàng Xanh (thuộc Phòng CSGT, Công an TP Hồ Chí Minh) tăng cường tuần tra, kiểm soát, chủ động phát hiện và xử lý các trường hợp xe máy đi trên vỉa hè. Việc xử lý không chỉ nhằm bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật mà quan trọng hơn là phòng ngừa từ sớm, ngăn chặn nguy cơ tai nạn và bảo vệ sự an toàn của người đi bộ, người yếu thế.

Đáng chú ý, cùng với tuần tra, xử lý trực tiếp, việc ghi hình và xử lý vi phạm qua hình ảnh – phạt nguội đang được lực lượng CSGT tăng cường triển khai. Phương thức này giúp ghi nhận khách quan hành vi vi phạm, hỗ trợ quá trình xác minh, xử lý đúng quy định, đồng thời nâng cao tính công khai, minh bạch trong công tác xử lý vi phạm.

Mã QR tra cứu nhanh 163 xe máy đi trên vỉa hè đường Nguyễn Oanh, phường Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh.

Căn cứ quy định xử phạt hành vi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy đi trên vỉa hè phạt tiền từ 4 – 6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

CSGT đề nghị chủ xe đến Đội CSGT Hàng Xanh để phối hợp xử lý, đồng thời chấm dứt hành vi vi phạm, nêu cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, trả lại vỉa hè cho người đi bộ, người yếu thế.

Khi người dân có thông tin, hình ảnh về vụ việc vi phạm, tai nạn, ùn ứ giao thông hoặc cần phản ánh về tình hình TTATGT, tình hình tội phạm trên các tuyến giao thông trên địa bàn Thành phố, có thể liên hệ qua số điện thoại trực ban Phòng CSGT: 0693 187.521; số điện thoại đường dây nóng (hotline): 0326 08.08.08; địa chỉ hộp thư điện tử: csgt-dbds.ca@tphcm.gov.vn để Phòng CSGT kịp thời tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định.