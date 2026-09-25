Mới đây, Bộ GD&ĐT công bố Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều các thông tư của Bộ ban hành quy định về việc xác định số lượng tuyển sinh, chương trình đào tạo, tuyển sinh và đào tạo cao đẳng ngành Giáo dục mầm non, đại học và sau đại học.

Bộ GD&ĐT công bố danh sách 11 phương thức xét tuyển đại học dự kiến năm 2027. Ảnh minh họa: TL

Theo đó, Dự thảo Thông tư công bố danh mục các phương thức xét tuyển dự kiến áp dụng trong năm tuyển sinh 2027 gồm:

Trên TTXVN, GS. Nguyễn Tiến Thảo (Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết, thực tế giai đoạn 2022–2026 cho thấy, dù đợt điều chỉnh trước đã có chuyển biến tích cực, nhưng sự tương đương giữa các phương thức xét tuyển vẫn chưa đồng đều. Thống kê chỉ ra có trên 40% số chương trình đào tạo sử dụng từ hai phương thức trở lên vẫn có biên độ chênh lệch từ 3 điểm trở lên. Thậm chí có trên 2.000 chương trình đào tạo ghi nhận mức chênh lệch lớn này, làm phát sinh nguy cơ thí sinh có cùng năng lực nhưng lại bị đối xử khác nhau tùy thuộc vào "cửa" xét tuyển các em chọn.

Dự thảo đề xuất lộ trình cụ thể như sau: Cơ sở đào tạo sử dụng tối đa 05 phương thức tuyển sinh và mỗi ngành đào tạo, chương trình đào tạo sử dụng 03 phương thức tuyển sinh áp dụng từ năm 2027 và 01 phương thức áp dụng từ năm 2028, không bao gồm phương thức xét tuyển thẳng, xét tuyển đối tượng cử tuyển.

Đối với cấp cơ sở đào tạo (toàn trường), dự thảo vẫn cho phép sử dụng tối đa 5 phương thức. Đây là lộ trình để mỗi ngành, chương trình lựa chọn cách đánh giá phù hợp nhất, hoàn toàn không phải chủ trương bắt buộc tất cả các trường, các ngành trên toàn quốc phải sử dụng chung một kết quả duy nhất.