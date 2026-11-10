Công bố danh sách 10 cá nhân đoạt giải thưởng Quả cầu vàng năm 2026

Các cá nhân đoạt giải thưởng Quả cầu vàng năm 2026. (Ảnh: BTC)

Ban Bí thư Trung ương Đoàn vừa công bố quyết định trao Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng năm 2026 cho 10 nhà khoa học trẻ xuất sắc nhất. Đây là những gương mặt được lựa chọn từ 77 hồ sơ đăng của 51 cơ quan, đơn vị, trường học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong cả nước và đại sứ quán Việt Nam, hội thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài.

Trong đó các lĩnh vực công nghệ số, công nghệ robot và tự động hóa, công nghệ y sinh, dược và sinh học ứng dụng, mỗi lĩnh vực có 2 cá nhân. Các lĩnh vực công nghệ môi trường và phát triển bền vững, công nghệ năng lượng và vật liệu tiên tiến, công nghệ chip bán dẫn, công nghệ hàng không và vũ trụ, mỗi lĩnh vực 1 cá nhân.

Theo ban tổ chức, 10 tài năng trẻ đạt Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng năm 2026 là những gương mặt trẻ có thành tích nổi bật trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ. Các nhà khoa học trẻ đều có thành tích xuất sắc, có nhiều bằng sáng chế và giải pháp hữu ích được ứng dụng trong thực tiễn; có nhiều công bố khoa học chất lượng cao trên các tạp chí khoa học uy tín quốc tế, được giới chuyên môn đánh giá cao và có chỉ số trích dẫn lớn; đạt nhiều huy chương, giải thưởng tại các cuộc thi khoa học công nghệ uy tín trong và ngoài nước

Không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn và tinh thần sáng tạo, các nhà khoa học trẻ còn thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng, khát vọng cống hiến và mong muốn đóng góp tri thức, công nghệ vào giải quyết các vấn đề thực tiễn, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và thúc đẩy phát triển bền vững.

Việc lựa chọn, tôn vinh 10 cá nhân đạt Giải thưởng năm 2026 tiếp tục khẳng định vai trò của giải thưởng trong phát hiện, bồi dưỡng, kết nối và phát huy nguồn lực trí thức trẻ; góp phần hình thành đội ngũ nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao, có năng lực hội nhập quốc tế, làm chủ công nghệ và tham gia giải quyết những nhiệm vụ quan trọng trong quá trình phát triển đất nước.

Danh sách 10 cá nhân cụ thể như sau: