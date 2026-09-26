Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hoạt động xây dựng. Ảnh minh hoạ.

Theo Quyết định, công bố danh mục 05 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội gồm: Cấp mới chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Thời hạn giải quyết 06 ngày làm việc kể từ ngày có thông báo kết quả đánh giá hồ sơ đủ điều kiện; Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Thời hạn giải quyết 11 ngày làm việc kể từ ngày có thông báo kết quả đánh giá hồ sơ đủ điều kiện; Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài. Thời hạn giải quyết 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Cấp điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài. Thời hạn giải quyết 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Các thủ tục hành chính sau đây hết hiệu lực: Thủ tục số 02 tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 137/QĐ TTPVHCC ngày 30/01/2026 của Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội. Các thủ tục số 01, 02, 03, 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 784/QĐ-TTPVHCC ngày 28/5/2026 Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này, gửi Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.