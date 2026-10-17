Công bố danh mục tài liệu tham khảo cho kỳ thi biên chế Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Theo Thông báo số 56/TB-HĐTD ngày 16/10/2026, Hội đồng tuyển dụng vào biên chế Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã công bố danh mục tài liệu tham khảo cho kỳ thi tuyển 26 chỉ tiêu tại 14 vị trí việc làm.

Thi tuyển hai vòng, hồ sơ nhận đến ngày 11/11

Theo Thông báo số 1649/TB-LMHTXVN ngày 12/10/2026, kỳ tuyển dụng được tổ chức bằng hình thức trắc nghiệm trên máy tính, gồm hai vòng:

- Vòng 1 - Kiến thức, năng lực chung: 60 câu hỏi trong 60 phút. Thí sinh phải trả lời đúng ít nhất 50% số câu để được dự vòng 2.

- Vòng 2 – Nghiệp vụ chuyên ngành: 60–120 câu hỏi trong 90–180 phút, chấm theo thang điểm 100. Thí sinh phải đạt từ 50 điểm trở lên.

Hồ sơ được tiếp nhận từ ngày 13/10 đến hết ngày 11/11/2026 tại Ban Tổ chức – Kiểm tra, tầng 2, trụ sở Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, số 6 Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, Hà Nội. Kỳ thi dự kiến tổ chức trong tháng 11/2026 tại Hà Nội.

Danh mục 17 đầu mục tài liệu ôn thi

Vòng 1 gồm 7 đầu mục, tập trung vào kiến thức pháp luật và hoạt động công vụ: Hiến pháp và Nghị quyết 203/2025/QH15; Luật Cán bộ, công chức năm 2025; Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Tiếp công dân, Khiếu nại, Tố cáo; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; cùng các nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Thí sinh cần lưu ý các văn bản sửa đổi, bổ sung ban hành trong năm 2025 và 2026, đặc biệt là Nghị định 170/2025/NĐ-CP và Nghị định 300/2026/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Vòng 2 gồm 10 văn bản, tập trung vào kinh tế tập thể, hợp tác xã và tổ chức hoạt động của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Những nội dung đáng chú ý gồm:

- Luật Hợp tác xã năm 2023 và Nghị định 113/2024/NĐ-CP hướng dẫn thi hành.

- Nghị quyết 20-NQ/TW về phát triển kinh tế tập thể; Nghị quyết 57-NQ/TW về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.

- Quyết định 118-QĐ/TW và Nghị định 126/2024/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của hội.

- Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Quyết định 1128/QĐ-TTg về Chương trình tổng thể phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2026–2030; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026–2031.

Đáng chú ý, việc đưa Nghị quyết 57 và Nghị quyết 68 vào nội dung thi chuyên ngành cho thấy yêu cầu kiến thức không chỉ giới hạn ở pháp luật hợp tác xã mà còn mở rộng sang chuyển đổi số và phát triển các thành phần kinh tế.

Thí sinh cũng cần cập nhật Quyết định 1128/QĐ-TTg và Nghị quyết Đại hội VII của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, hai văn bản mới được ban hành trong năm 2026.

Những lưu ý khi đăng ký dự tuyển

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký một vị trí việc làm. Trường hợp đăng ký từ hai vị trí trở lên sẽ bị xóa tên khỏi danh sách dự thi.

Điểm ưu tiên dao động từ 1,5 đến 7,5 điểm; giấy tờ chứng minh đối tượng ưu tiên phải được cấp trước khi hết hạn nhận hồ sơ.

Đối với văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, thí sinh phải có văn bản công nhận của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, kèm bản dịch công chứng.

Lệ phí dự tuyển thực hiện theo Thông tư 92/2021/TT-BTC và không hoàn trả đối với trường hợp không đủ điều kiện hoặc vắng thi.

Với thời gian nhận hồ sơ kết thúc ngày 11/11 và kỳ thi dự kiến diễn ra ngay trong tháng 11, thí sinh cần sớm rà soát điều kiện dự tuyển, chuẩn bị hồ sơ và cập nhật đầy đủ các văn bản trong danh mục ôn tập.

Danh mục tài liệu chi tiết xem tại đây.