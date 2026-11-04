Công bố đại diện Việt Nam thi Miss Globe - Hoa hậu Hoàn cầu 2026

Mới đây, Ban tổ chức Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam chính thức công bố Trần Di Linh trở thành đại diện Việt Nam tham dự Miss Globe - Hoa hậu Hoàn cầu 2026.

Thông tin nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả, đặc biệt khi người đẹp từng giành danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam 2024 và có nhiều hoạt động nổi bật trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật cũng như các chương trình cộng đồng.

Trần Di Linh chính thức trở thành đại diện Việt Nam tham gia Miss Globe - Hoa hậu Hoàn cầu 2026.

Trần Di Linh sinh năm 2000, quê Đồng Nai. Người đẹp sở hữu chiều cao 1,71 m, theo học chuyên ngành Quan hệ công chúng và có khả năng sử dụng thành thạo 3 ngôn ngữ gồm Việt, Anh và Trung.

Theo hồ sơ do Ban tổ chức công bố, cô có vẻ đẹp tự nhiên, chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ. Người đẹp cũng đáp ứng các tiêu chí về lý lịch tư pháp, chưa từng vi phạm pháp luật, không có tiền án, tiền sự, chưa kết hôn và chưa từng mang thai.

Trước khi được lựa chọn tham dự đấu trường quốc tế, Trần Di Linh từng ghi dấu ấn tại Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam 2024 với danh hiệu Á hậu 1. Trong hành trình này, cô cùng các người đẹp của cuộc thi tham gia nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, thiện nguyện và hỗ trợ cộng đồng.

Đáng chú ý, những hoạt động gây quỹ, quyên góp nhu yếu phẩm gửi đến đồng bào chịu ảnh hưởng bởi mưa bão, lũ lụt tại các tỉnh phía Bắc từng nhận được sự quan tâm của báo chí và truyền hình.

Trần Di Linh tích cực tham gia các hoạt động hướng đến cộng đồng.

Sau những đóng góp và hoạt động nổi bật, Trần Di Linh được đề cử đảm nhận vai trò Quyền Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam. Đây cũng là giai đoạn người đẹp mở rộng hoạt động sang nhiều lĩnh vực. Cô từng giữ vị trí Trưởng Ban Giám khảo cuộc thi Nét đẹp Sinh viên Việt Nam, Đại sứ Tạp chí Thanh niên thuộc Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đồng thời trở thành gương mặt lan tỏa cho ấn phẩm của Nhà xuất bản Công an Nhân dân trong các hoạt động gây quỹ vì cộng đồng...

Bên cạnh đó, Trần Di Linh còn là gương mặt mở màn Lễ hội Áo dài toàn quốc tại Hà Nội do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp tổ chức cùng Bộ Công an. Người đẹp đảm nhận vai trò Phó Trưởng Ban Truyền thông Kết nối Doanh nghiệp thuộc Tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời tham gia các hoạt động với tư cách đại sứ của nhiều hội, ngành nghề tại Việt Nam...

Ngoài ra, Trần Di Linh có nhiều dấu ấn trong công việc. Cô được lựa chọn làm Đại sứ truyền thông cho các hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá trên toàn quốc, đồng hành cùng những chương trình thuộc Bộ Y tế.

Trần Di Linh còn tham gia diễn xuất cameo trong phim CM12 của Điện ảnh Công an Nhân dân, trở thành gương mặt đại sứ cổng bình chọn trực tuyến Giải thưởng Cống hiến do Thông tấn xã Việt Nam tổ chức và Đại sứ chương trình cấp quốc gia Sắc màu Di sản.

Ở lĩnh vực dẫn chương trình, cô hoạt động với vai trò MC song ngữ, dẫn dắt các sự kiện trong nước và quốc tế do các Sở Văn hóa và Thể thao tại nhiều tỉnh, thành phố cùng các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện.

Trần Di Linh tích cực tham gia nhiều hoạt động hướng đến cộng đồng.

Theo Ban tổ chức, Trần Di Linh cùng Top 3 Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam đã thực hiện hơn 200 hoạt động ý nghĩa kể từ sau đêm đăng quang. Với kim chỉ nam là "Hành trình Tự hào", các người đẹp mong muốn góp phần đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế, đồng thời kết nối những giá trị văn hóa thế giới với công chúng trong nước.

Nhiều chương trình thiện nguyện được triển khai với sự đồng hành của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền như Hội Chữ thập đỏ, Hội Nghiên cứu và Giảng dạy tiếng Anh TP.HCM cùng Đoàn Thanh niên tại nhiều tỉnh, thành phố.

Việc lựa chọn Trần Di Linh làm Miss Globe Việt Nam 2026 được Ban tổ chức cho biết là kết quả của quá trình xem xét, đánh giá các hồ sơ ứng cử. Đơn vị này bày tỏ kỳ vọng người đẹp sẽ tiếp nối thành tích của những đại diện từng trưởng thành từ Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam.

Trước đó, Á hậu Lê Thị Hương Ly đạt danh hiệu Á hậu Du lịch Thế giới 2022; Nguyễn Thị Nga giành giải Người đẹp Quốc phục dân tộc tại Hoa hậu Du lịch Quốc tế 2022; trong khi Dương Ngọc Ánh tiếp tục nối dài thành tích của đại diện Việt Nam tại Miss Asia Pacific International 2025.

Đáng chú ý, Ban tổ chức Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam còn đề cập đến vấn đề bản quyền tên gọi Miss Globe. Theo đơn vị này, sau nhiều năm rà soát và tìm hiểu các cuộc thi có tên gọi phái sinh từ cụm từ "Miss" và "Globe", họ đã chính thức có bản quyền 10 năm đối với tên gọi "Miss Globe" nguyên bản, không bao gồm tiền tố hay hậu tố đi kèm. Ban tổ chức cho biết mục tiêu là lựa chọn đại diện Việt Nam tham dự đấu trường quốc tế lâu đời và chính thống.

Cuộc thi Miss Globe có lịch sử 100 năm và chưa từng ghi nhận đại diện Việt Nam đăng quang. Ban tổ chức cũng cho rằng việc sử dụng những phiên bản tên gọi có thêm tiền tố hoặc hậu tố có thể khiến công chúng nhầm lẫn về cuộc thi Miss Globe nguyên bản.

Liên quan đến vấn đề này, Chủ tịch Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam Hoàng Ngọc Sự, hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Người mẫu Việt Nam, cho biết:

"Ban Tổ chức sẽ không kiện và khuyến khích các bên liên quan khác tiếp tục sử dụng tên Việt hóa “Hoa hậu Hoàn cầu” bao gồm cả các phiên bản phái sinh để làm đẹp thêm thương hiệu đã được đăng ký sở hữu trí tuệ; Trang mạng xã hội hiện nay của Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam cũng đang có tích xanh và hơn một triệu người theo dõi.

Với thông điệp gây quỹ vì cộng đồng mang lại điều tốt đẹp cho xã hội qua nhiều mùa tổ chức, Ban tổ chức luôn tạo điều kiện cho các bên sử dụng nhãn hiệu Hoa hậu hoàn cầu tại Việt Nam. Tuy nhiên cần lưu ý thực hiện đúng các quy định liên quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm tôn chỉ không vì mục đích lợi nhuận và ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục".

Hoàng Ngọc Sự, Chủ tịch Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam, đồng thời là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Người mẫu Việt Nam cùng Top 3.