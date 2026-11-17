NSƯT Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi phát biểu tại buổi họp báo

Cuộc thi Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam năm 2027 (mùa 2) đã được UBND TP. Hà Nội, Sở VHTTDL Hà Nội chấp thuận tổ chức theo Giấy phép số 1992/SVHTTDL-NTCNVH ngày 12.10.2026. Đây là cuộc thi cấp quốc gia do Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam và Công ty Q - Talent thực hiện.

Phát biểu tại họp báo, NSƯT Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cho biết, cuộc thi được tổ chức nhằm tôn vinh vẻ đẹp toàn diện của người phụ nữ Việt Nam thông qua sự hội tụ hài hòa giữa diện mạo, trí tuệ và tâm hồn.

Bên cạnh sứ mệnh tìm kiếm gương mặt đại diện tiêu biểu cho phái đẹp, cuộc thi hướng đến mục tiêu trọng tâm là bảo tồn, nâng tầm giá trị di sản tà áo dài Việt Nam, đồng thời lan tỏa lòng tự hào dân tộc.

Theo Ban Tổ chức, cuộc thi không đơn thuần là sân chơi nhan sắc mà còn là hành trình tìm kiếm những người phụ nữ có nhan sắc, tri thức, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng; có khả năng trở thành đại sứ văn hóa, truyền cảm hứng và lan tỏa tình yêu áo dài, di sản văn hóa Việt Nam.

Qua đó, khuyến khích thế hệ trẻ nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

BTC và Ban Giám khảo chụp ảnh lưu niệm

Đặc biệt, cuộc thi hướng đến tìm kiếm những gương mặt có đủ năng lực, phẩm chất và kỹ năng để đảm đương vai trò Đại sứ Áo dài, góp phần quảng bá, giới thiệu tà áo dài đến đông đảo công chúng và bạn bè quốc tế.

Một trong những điểm nhấn của cuộc thi là chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội, tập trung ở Không gian Văn hóa Việt (số 16 Lê Thái Tổ).

Chia sẻ tại họp báo, NSND Lê Khanh, Phó Trưởng Ban giám khảo cuộc thi cho biết, phần thi áo dài sẽ là nội dung chính của cuộc thi. Tuy nhiên, tiêu chí để đạt danh hiệu Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam không chỉ dừng lại ở vẻ đẹp hình thể, thần thái hay sự duyên dáng, uyển chuyển khi trình diễn.

Thí sinh còn cần có vốn kiến thức về lịch sử áo dài, hiểu được giá trị của tà áo dài trong dòng chảy văn hóa dân tộc cũng như có nền tảng văn hóa nói chung.

Theo NSND Lê Khanh, chính sự kết hợp giữa vẻ đẹp bên ngoài, phong thái và chiều sâu tri thức sẽ tạo nên giá trị của danh hiệu Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam.

NSND Lê Khanh cũng nhấn mạnh vai trò của tà áo dài trong đời sống hiện đại, với sự tiếp nối liên tục những giá trị từ quá khứ; đồng thời kỳ vọng cuộc thi sẽ góp phần tôn vinh, lan tỏa vẻ đẹp và giá trị di sản áo dài rộng rãi hơn, không chỉ trong nước mà còn đến bạn bè quốc tế.

Ở góc độ tổ chức, CEO Nguyễn Như Quỳnh, Phó Trưởng Ban Tổ chức nhận định, trong bối cảnh ngày càng có nhiều cuộc thi sắc đẹp được tổ chức, mỗi cuộc thi đều có mục tiêu và ý nghĩa riêng.

Với Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam, bên cạnh tiêu chí nhan sắc, Ban Tổ chức đặc biệt đề cao sự hiểu biết về văn hóa, ý thức gìn giữ và phát huy các giá trị di sản, nhất là vẻ đẹp của tà áo dài Việt Nam. Đây cũng là điểm khác biệt, tạo nên dấu ấn riêng của cuộc thi.

Việc cuộc thi được tổ chức bởi Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam cũng là nền tảng tạo nên màu sắc riêng, thể hiện định hướng gắn kết hoạt động tôn vinh sắc đẹp với sứ mệnh bảo tồn, lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc.

Các người đẹp áo dài Việt Nam

Bên cạnh ý nghĩa văn hóa, nghệ thuật, cuộc thi còn hướng đến góp phần kích cầu du lịch, quảng bá bản sắc truyền thống và hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Theo công bố của Ban tổ chức, cuộc thi chính thức mở cổng đăng ký tuyển sinh từ ngày 12.10.2026, nhằm tìm kiếm những thí sinh có vẻ đẹp hình thể, trí tuệ, bản lĩnh, phong thái và tình yêu đối với các giá trị văn hóa Việt Nam; đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh áo dài như một biểu tượng giàu bản sắc trong dòng chảy văn hóa đương đại.

Đối tượng dự thi là nữ công dân có quốc tịch Việt Nam, đang sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam hoặc nước ngoài, trong độ tuổi từ 18–27.

Thí sinh phải có chiều cao từ 1,65m trở lên; sở hữu vẻ đẹp tự nhiên, không qua phẫu thuật thẩm mỹ, chưa qua chuyển đổi giới tính; tốt nghiệp THPT trở lên. Đồng thời, thí sinh phải độc thân (chưa đăng ký kết hôn, chưa lập gia đình, chưa sinh con), có lý lịch trong sạch, đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, không có tiền án, tiền sự.

BTC tặng hoa tri ân các đơn vị tài trợ

Ban Tổ chức ưu tiên tuyển chọn hoặc xét đặc cách vào vòng trong đối với những thí sinh đã đạt danh hiệu Hoa khôi, Á khôi, Người đẹp tại các cuộc thi cấp tỉnh.

Theo kế hoạch, vòng sơ khảo cuộc thi sẽ diễn ra ngày 20.12.2026. Vòng chung kết được tổ chức từ ngày 28.12.2026 đến 2.1.2027 tại Không gian Văn hóa Việt.

Với định hướng đề cao cả nhan sắc, trí tuệ và chiều sâu văn hóa, Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam năm 2027 kỳ vọng tìm kiếm được những gương mặt không chỉ có khả năng trình diễn áo dài mà còn am hiểu, trân trọng và có trách nhiệm với di sản.

Qua đó, đưa tình yêu áo dài vượt ra khỏi khuôn khổ một cuộc thi sắc đẹp, trở thành cầu nối lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống hôm nay.