Toàn cảnh Hội thảo công bố Công cụ đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh. Ảnh: BTC.

Nền kinh tế thế giới đang có những thay đổi sâu sắc dưới tác động của làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI), biến đổi khí hậu và xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng. Trong bối cảnh đó, các yêu cầu về giảm phát thải carbon và minh bạch dữ liệu đã trở thành điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp Việt Nam giữ vững vị thế và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Tuy nhiên, trên thực tế triển khai, phần lớn doanh nghiệp nhỏ và vừa, lực lượng chiếm tỷ lệ lớn của khu vực kinh tế tư nhân, vẫn lúng túng trong quá trình chuyển đổi kép (vừa chuyển đổi số, vừa chuyển đổi xanh). Trong đó, một trong những hạn chế quan trọng là việc thiếu các công cụ đánh giá năng lực chuyển đổi. Nhiều doanh nghiệp chưa xác định được điểm xuất phát, khoảng trống năng lực cũng như thứ tự ưu tiên đầu tư phù hợp với điều kiện thực tế, dẫn đến nguy cơ dàn trải hoặc đi lệch hướng so với chuẩn mực quốc tế.

CÔNG CỤ GIÚP DOANH NGHIỆP TỰ ĐỊNH VỊ

Nhằm tháo gỡ nút thắt này, tại hội thảo công bố Công cụ đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh ngày 17/11, Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (Bộ Tài chính) phối hợp cùng Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) đã ra mắt bộ công cụ Twin Maturity Assessment Tool (TMA).

Được Bộ Tài chính ban hành theo Quyết định số 2515/QĐ-BTC ngày 08/9/2026 và số hóa trực tiếp trên Cổng Thông tin doanh nghiệp, TMA là khung đánh giá đầu tiên tại Việt Nam tích hợp đồng thời cả hai trụ cột chuyển đổi số và chuyển đổi xanh dành cho doanh nghiệp, với trọng tâm hướng tới khối doanh nghiệp nhỏ và vừa. Được nghiên cứu và xây dựng trong khuôn khổ Dự án “Trung tâm Chuyển đổi kép” (Twin Transition Hub – TTH) do Chính phủ Đức tài trợ, bộ công cụ này kế thừa các chuẩn mực quốc tế nhưng được tinh chỉnh để bám sát đặc thù của doanh nghiệp Việt Nam.

Theo đó, TMA đưa ra hệ quy chiếu dựa trên việc chuẩn hóa dựa trên dữ liệu, giúp doanh nghiệp tự nhận diện rõ những khoảng trống năng lực hiện tại để xác định các ưu tiên chuyển đổi phù hợp với nguồn lực thực tế. Đặc biệt, TMA đã được Synesgy – nền tảng tự đánh giá ESG toàn cầu – chính thức công nhận, đồng thời cho phép kế thừa và sử dụng lại dữ liệu doanh nghiệp đã cung cấp trong quá trình đánh giá. Sự tích hợp giúp doanh nghiệp Việt giảm bớt gánh nặng báo cáo trùng lặp, đáp ứng yêu cầu khắt khe của đối tác nước ngoài và mở rộng cánh cửa gia nhập chuỗi cung ứng quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: BTC.

Ở chiều ngược lại, dữ liệu tổng hợp từ quá trình doanh nghiệp thực hành đánh giá trên TMA chính là kênh thông tin đầu vào giá trị đối với cơ quan quản lý nhà nước. Thay vì xây dựng chính sách dựa trên ước đoán, Bộ Tài chính và các tổ chức hỗ trợ có thể nắm bắt chính xác “sức khỏe” và nhu cầu thực tế của từng nhóm doanh nghiệp, từ đó thiết kế các gói tư vấn, kết nối chuyên gia, giải pháp công nghệ và nguồn lực tài chính trúng đích.

CHUYỂN TỪ “HỖ TRỢ ĐƠN THUẦN” SANG “KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN”

Tuy vậy, để các công cụ kỹ thuật như TMA phát huy tối đa hiệu quả trong thực tiễn, yếu tố quan trọng nằm ở sự chuyển biến đồng bộ về thể chế và cách thức tổ chức thực thi từ trung ương đến địa phương.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, Bộ Tài chính đang tập trung hoàn thiện Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa theo định hướng chuyển đổi mạnh mẽ tư duy từ “hỗ trợ đơn thuần” sang “kiến tạo môi trường phát triển”. Trọng tâm của dự thảo Luật là khơi thông tối đa các điểm nghẽn để doanh nghiệp nhỏ và vừa dễ dàng tiếp cận nguồn lực về vốn, công nghệ, mặt bằng và thị trường.

“Đặc biệt, chính sách hỗ trợ sẽ được thiết kế gắn chặt với từng giai đoạn phát triển và kết quả thực tế của doanh nghiệp, ưu tiên các hoạt động đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và kinh doanh bền vững, bảo đảm nguồn lực nhà nước đến đúng đối tượng thực sự có nhu cầu”, Thứ trưởng cho biết.

Nhằm đưa Khung đánh giá TMA nhanh chóng được áp dụng, Thứ trưởng Trần Quốc Phương giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trong ngành. Ở cấp trung ương, Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể được yêu cầu phát huy vai trò đầu mối, khẩn trương hoàn thiện tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, tổ chức phổ biến rộng rãi và tập huấn chuyên sâu cho doanh nghiệp, đồng thời gắn kết chặt chẽ kết quả đánh giá TMA với các chương trình đào tạo, tư vấn và kết nối nguồn lực thiết thực.

Ở cấp địa phương, lãnh đạo Bộ Tài chính đề nghị Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động vào cuộc, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và hiệp hội doanh nghiệp đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp địa phương áp dụng bộ công cụ. Thông qua dữ liệu phản hồi từ thực tiễn triển khai TMA tại cơ sở, chính quyền địa phương sẽ có căn cứ khoa học để tham mưu các giải pháp hỗ trợ sát sườn với đặc thù kinh tế từng vùng.

Các doanh nghiệp đạt Giải thưởng Sáng kiến Chuyển đổi kép Việt Nam 2026.

Chiều cùng ngày, đã diễn ra Vòng chung kết Giải thưởng Sáng kiến Chuyển đổi kép Việt Nam 2026 (Twin Transition Challenge 2026). Top 6 doanh nghiệp nhỏ và vừa xuất sắc nhất đã trực tiếp trình bày trước hội đồng đánh giá những bài toán thực tiễn trong sản xuất, kinh doanh cùng các đề xuất giải pháp kết hợp hài hòa giữa chuyển đổi xanh và chuyển đổi số. Chung cuộc, Top 3 doanh nghiệp xuất sắc nhất cuộc thi thuộc về IMITI Furniture Factory, Công ty Cổ phần Thực phẩm và Nước giải khát Green Food và Công ty Cổ phần Hồ Tiêu Việt. Trong đó, IMITI Furniture Factory đã xuất sắc giành ngôi vị Quán quân. Theo định hướng của giải thưởng, các doanh nghiệp đạt giải sẽ có cơ hội tiếp cận gói hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu từ dự án Twin Transition Hub, bao gồm tư vấn trực tiếp, hỗ trợ xây dựng kế hoạch hành động và thí điểm các giải pháp chuyển đổi kép trong các ngành ưu tiên (dệt may, da giày, chế biến nông sản, chế biến gỗ và giấy).