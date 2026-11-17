Ngày 17/11, tại Hà Nội, Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, Bộ Tài chính phối hợp Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức GIZ tổ chức Hội thảo công bố Công cụ đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh và Diễn đàn Tăng trưởng chuyển đổi kép 2026.

Hội thảo được tổ chức trong khuôn khổ Dự án “Trung tâm Chuyển đổi kép-Chuyển đổi số và Đổi mới sáng tạo nhằm bảo vệ môi trường và khí hậu tại Việt Nam”, do Bộ Hợp tác kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ) tài trợ, Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể và Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức GIZ phối hợp triển khai.

Hội thảo công bố Công cụ đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh. (Ảnh: BTC)

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Tài chính Trần Quốc Phương cho biết, Bộ Tài chính đang tập trung hoàn thiện Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa theo định hướng chuyển đổi mạnh mẽ tư duy từ "hỗ trợ đơn thuần" sang "kiến tạo môi trường phát triển". Trọng tâm là tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, dễ dàng tiếp cận các nguồn lực về vốn, công nghệ, mặt bằng và thị trường.

Thứ trưởng Tài chính Trần Quốc Phương phát biểu tại phiên khai mạc. (Ảnh: BTC)

Dự thảo Luật cũng định hướng gắn chính sách hỗ trợ với từng giai đoạn phát triển và kết quả thực tế của doanh nghiệp, chú trọng các hoạt động đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và kinh doanh bền vững. Qua đó, bảo đảm chính sách đến được với doanh nghiệp thực sự có nhu cầu, giúp doanh nghiệp giải quyết những khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực và từng bước mở rộng quy mô.

Tiến sĩ Michaela Baur, Giám đốc quốc gia GIZ Việt Nam nhấn mạnh, chuyển đổi thành công chỉ có thể thực hiện được thông qua sự hợp tác. Chính phủ, các hiệp hội doanh nghiệp, nhà cung cấp công nghệ, tổ chức tài chính, đối tác phát triển và trên hết là chính các doanh nghiệp đều giữ vai trò quan trọng trong tiến trình này.

Với sự hỗ trợ của Chính phủ Đức, Trung tâm Chuyển đổi kép kết nối các bên liên quan nhằm củng cố hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam trên hành trình chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Tiến sĩ Michaela Baur, Giám đốc quốc gia GIZ Việt Nam nhấn mạnh sự hợp tác của các bên trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam. (Ảnh: BTC)

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp xác định điểm xuất phát và các ưu tiên trong hành trình chuyển đổi kép, ngày 8/9/2026, Bộ Tài chính đã ban hành Khung đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh dành cho doanh nghiệp, với trọng tâm là doanh nghiệp nhỏ và vừa, gọi tắt là TMA, theo Quyết định số 2515/QĐ-BTC.

Đây là khung đánh giá đầu tiên tại Việt Nam tích hợp chuyển đổi số và chuyển đổi xanh dành cho doanh nghiệp. Được nghiên cứu, xây dựng trong khuôn khổ Dự án Trung tâm Chuyển đổi kép, TMA kế thừa các tiêu chuẩn, kinh nghiệm quốc tế và được điều chỉnh phù hợp đặc thù của doanh nghiệp Việt Nam. Công cụ giúp doanh nghiệp đánh giá năng lực hiện tại, nhận diện những điểm cần cải thiện và xác định các ưu tiên chuyển đổi dựa trên dữ liệu, phù hợp nguồn lực thực tế.

Đáng chú ý, TMA đã được Synesgy - nền tảng tự đánh giá ESG toàn cầu công nhận, đồng thời cho phép kế thừa và sử dụng lại dữ liệu doanh nghiệp đã cung cấp trong quá trình đánh giá. Điều này góp phần nâng cao độ tin cậy của kết quả đánh giá, hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu của đối tác và mở rộng cơ hội tham gia chuỗi cung ứng quốc tế.

Đối với cơ quan quản lý và các tổ chức hỗ trợ, kết quả TMA là cơ sở để nhận diện nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, từ đó định hướng hoạt động tư vấn, kết nối chuyên gia, giải pháp công nghệ và nguồn lực phù hợp, góp phần nâng cao tính thiết thực và hiệu quả của các chương trình hỗ trợ chuyển đổi kép.

Nghi thức công bố Công cụ đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh (TMA). (Ảnh: BTC)

Trong phiên làm việc buổi sáng, tiếp nối phát biểu của đại diện Bộ Tài chính và GIZ là phần tham luận, trao đổi về bối cảnh, thách thức và phương pháp tiếp cận đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi kép đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Sau nghi thức công bố TMA, Ấn phẩm Chuyển đổi kép 2026 được giới thiệu, cung cấp thêm thông tin và góc nhìn về quá trình kết hợp chuyển đổi số với chuyển đổi xanh.

Tiếp đó, phiên tọa đàm “Tăng cường các dịch vụ hỗ trợ chuyển đổi kép cho doanh nghiệp nhỏ và vừa” tập trung trao đổi về vai trò của các tổ chức hỗ trợ, chuyên gia và đơn vị cung cấp giải pháp; khả năng tiếp cận tư vấn, công nghệ và nguồn lực tài chính; cũng như yêu cầu phối hợp giữa các bên nhằm hỗ trợ doanh nghiệp triển khai chuyển đổi kép trong thực tiễn.

Phiên tọa đàm “Tăng cường các dịch vụ hỗ trợ chuyển đổi kép cho doanh nghiệp nhỏ và vừa”. (Ảnh: BTC)

Chiều cùng ngày, Vòng Chung kết Giải thưởng Sáng kiến Chuyển đổi kép Việt Nam 2026 (Twin Transition Challenge 2026) diễn ra với phần trình bày của Top 6 doanh nghiệp nhỏ và vừa trước hội đồng đánh giá.

Các doanh nghiệp giới thiệu những vấn đề thực tiễn trong sản xuất, kinh doanh và đề xuất giải pháp kết hợp chuyển đổi xanh với chuyển đổi số. Đây cũng là dịp để các sáng kiến được chuyên gia và các bên liên quan đánh giá, góp ý, đồng thời mở rộng cơ hội kết nối với các đối tác hỗ trợ triển khai.

Theo định hướng của Twin Transition Challenge 2026, doanh nghiệp đạt giải có cơ hội tiếp cận hỗ trợ kỹ thuật từ dự án Twin Transition Hub, bao gồm tư vấn trực tiếp, hỗ trợ xây dựng kế hoạch hành động và thí điểm các giải pháp chuyển đổi kép.

Việc kết hợp công cụ đo lường chuẩn hóa (TMA) và các chương trình ươm tạo sáng kiến thực tiễn (Twin Transition Challenge) thể hiện cam kết đồng hành dài hạn của Bộ Tài chính, Chính phủ Đức và các đối tác trong việc tháo gỡ rào cản nguồn lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Những dữ liệu và mô hình tiêu biểu từ cộng đồng doanh nghiệp tiên phong sẽ là cơ sở để nhân rộng các giải pháp hỗ trợ sát với nhu cầu thực tế, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số gắn với tăng trưởng xanh trong khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam.