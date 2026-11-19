Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (Bộ Tài chính) vừa phối hợp với Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) tổ chức hội thảo công bố Công cụ đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh (TMA).

Nghi thức công bố Bộ công cụ đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi kép (TMA). (Ảnh: Vietnam+)

Công cụ được xây dựng trên cơ sở Khung đánh giá do Bộ Tài chính ban hành tại Quyết định số 2515/QĐ-BTC ngày 8/9/2026 và đã được số hóa trên Cổng Thông tin doanh nghiệp, hướng tới hỗ trợ các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo khung đánh giá, TMA gồm 3 trụ cột, 9 cấu phần, 36 khía cạnh và 62 tiêu chí. Nội dung đánh giá tập trung vào chiến lược và quản trị doanh nghiệp; quản lý chuỗi giá trị và vận hành; dữ liệu và các hoạt động liên quan đến chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Các tiêu chí đề cập đến năng lực quản trị, ứng dụng công nghệ, quản lý nhà cung cấp, sử dụng nguyên liệu, nước, năng lượng, kiểm soát phát thải khí nhà kính, quản lý chất thải và khai thác dữ liệu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Doanh nghiệp thực hiện tự đánh giá thông qua hệ thống câu hỏi. Kết quả được xác định theo thang điểm từ 1 đến 5, tương ứng với 5 mức độ trưởng thành gồm: Cơ bản, Bắt đầu, Chủ động, Nâng cao, Tiên tiến và dẫn đầu.

Thông qua kết quả đánh giá, doanh nghiệp có thể xác định điểm mạnh, những hạn chế trong quản trị và vận hành, từ đó xây dựng kế hoạch chuyển đổi phù hợp. Việc đánh giá định kỳ cũng giúp doanh nghiệp theo dõi sự cải thiện năng lực chuyển đổi số và chuyển đổi xanh theo thời gian.

TMA được phát triển trong khuôn khổ Dự án Trung tâm Chuyển đổi kép (Twin Transition Hub) do Chính phủ Đức tài trợ. Công cụ tham khảo các chuẩn mực quốc tế và được điều chỉnh phù hợp với điều kiện hoạt động của doanh nghiệp trong nước.

Đáng chú ý, TMA đã được nền tảng đánh giá ESG quốc tế Synesgy công nhận, cho phép kế thừa dữ liệu doanh nghiệp đã cung cấp trong quá trình đánh giá, góp phần giảm việc kê khai, báo cáo trùng lặp.

Công bố công cụ đánh giá chuyển đổi số và chuyển đổi xanh cho doanh nghiệp. Ảnh chụp màn hình.

Đối với cơ quan quản lý, dữ liệu tổng hợp từ kết quả đánh giá là cơ sở nhận diện nhu cầu hỗ trợ của doanh nghiệp, phục vụ xây dựng các chương trình đào tạo, tư vấn, kết nối chuyên gia, công nghệ và nguồn lực tài chính.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết Bộ đang tập trung hoàn thiện Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa theo hướng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn, công nghệ, mặt bằng và thị trường.

Để đưa TMA vào thực tiễn, Thứ trưởng yêu cầu Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể hoàn thiện tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, tổ chức tập huấn, đồng thời gắn kết kết quả đánh giá với các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp.

Đồng thời, đề nghị Sở Tài chính các địa phương phối hợp với các sở, ngành và hiệp hội doanh nghiệp đẩy mạnh phổ biến, hướng dẫn áp dụng công cụ, làm cơ sở xác định nhu cầu hỗ trợ chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trên địa bàn.