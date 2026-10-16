Công bố Chương trình 'Vinh danh Người truyền lửa' năm 2026

Nghi thức bấm nút công bố Giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” cấp quốc gia năm 2026. Ảnh: Khắc Kiên

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Cao Xuân Thạo; Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết Trương Thành Trung, Trưởng ban Tổ chức chương trình và ông Lester Tan, Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO).

Lan tỏa những tấm gương cống hiến vì cộng đồng

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Cao Xuân Thạo đánh giá giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” là chương trình có ý nghĩa thiết thực, góp phần cổ vũ tinh thần cống hiến, lan tỏa những giá trị tích cực và nhân rộng các tấm gương người tốt, việc tốt trong cộng đồng. Ông Cao Xuân Thạo nhấn mạnh, những tấm gương bình dị trong lao động, học tập, sáng tạo và đời sống hằng ngày, dù xuất phát từ những việc làm nhỏ bé, khi được lan tỏa sẽ tạo nên sức mạnh to lớn, góp phần bồi đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Cao Xuân Thạo phát biểu. Ảnh: Khắc Kiên

Đánh giá cao vai trò chủ động của Báo Đại đoàn kết và sự đồng hành của SABECO, đồng chí Cao Xuân Thạo cho biết, sau thành công bước đầu của mùa giải năm 2025, chương trình đã được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận, định hướng phát triển thành chương trình có phạm vi toàn quốc.

Để giải thưởng năm 2026 đạt hiệu quả thiết thực và có sức lan tỏa sâu rộng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Cao Xuân Thạo đề nghị Ban tổ chức tăng cường phối hợp với MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên để phát hiện, giới thiệu những tấm gương tiêu biểu từ cơ sở; bảo đảm quá trình xét chọn công tâm, khách quan, minh bạch, tránh hình thức; đồng thời đẩy mạnh truyền thông, xây dựng các kênh tiếp nhận thông tin từ cơ quan báo chí, tổ chức, cá nhân và mạng xã hội nhằm kịp thời phát hiện, tôn vinh, nhân rộng những hành động đẹp. Qua đó, góp phần khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và động lực cống hiến trong cộng đồng.

Ông Lester Tan, Tổng Giám đốc SABECO phát biểu. Ảnh: Khắc Kiên

Ông Lester Tan, Tổng Giám đốc SABECO chia sẻ: "Thông qua Giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa”, chúng tôi mong muốn kết nối những con người có chung tinh thần cống hiến, đồng thời đưa những nỗ lực và đóng góp của họ đến gần hơn với công chúng. Giải thưởng cũng khẳng định rằng, những đóng góp cho sự phát triển của đất nước có thể bắt nguồn từ bất kỳ địa phương, lĩnh vực hay thế hệ nào. Chúng tôi hy vọng ngày càng nhiều người nhận thấy mình là một phần của hành trình phát triển chung và tin rằng chính những ý tưởng, hành động của mỗi cá nhân đều có thể góp phần kiến tạo tương lai Việt Nam".

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết Trương Thành Trung nhấn mạnh, chương trình “Vinh danh Người truyền lửa” hướng tới tìm kiếm những cá nhân có đóng góp thiết thực, ghi nhận những nỗ lực xứng đáng và đưa những câu chuyện đẹp trong đời sống đến gần hơn với công chúng.

Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết Trương Thành Trung phát biểu. Ảnh: Khắc Kiên

Theo ông Trương Thành Trung, mùa giải đầu tiên năm 2025 đã tiếp nhận khoảng 300 hồ sơ nhân vật, lựa chọn 150 gương mặt và vinh danh 15 cá nhân. Kết quả này cho thấy có nhiều tấm gương đáng trân trọng trên các lĩnh vực, ở nhiều vùng miền, cùng chung tinh thần trách nhiệm và mong muốn đóng góp cho cộng đồng. Đây cũng là động lực để chương trình năm 2026 tiếp tục được triển khai với yêu cầu cao hơn trong việc tìm kiếm, thẩm định và lựa chọn những nhân vật thực sự tiêu biểu.

Thông tin về định hướng triển khai mùa giải năm 2026, Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết Trương Thành Trung cho biết, ngày 23-9-2026, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có công văn về việc phối hợp thực hiện chương trình, giao Báo Đại đoàn kết chủ trì, phối hợp với SABECO và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai. Theo đó, chương trình sẽ phát huy vai trò của hệ thống MTTQ tại 34 tỉnh, thành phố trong việc tìm kiếm, giới thiệu nhân vật từ cơ sở, chú trọng những con người bình dị, âm thầm cống hiến tại các làng nghề, khu dân cư, vùng sâu, vùng xa.

Các đại biểu dự Lễ công bố giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” cấp quốc gia năm 2026. Ảnh: Khắc Kiên

Ông Trương Thành Trung cũng khẳng định, việc lựa chọn nhân vật phải dựa trên thông tin xác thực, những đóng góp cụ thể, với tiêu chí rõ ràng và quy trình thẩm định nghiêm túc, bảo đảm tính khách quan, thực chất. Báo Đại đoàn kết cam kết phối hợp chặt chẽ với SABECO và các đơn vị liên quan để triển khai chương trình đúng mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. Qua đó, những sáng kiến hữu ích có cơ hội được nhân rộng, những cách làm hiệu quả được chia sẻ và những tấm gương tận tụy được tôn vinh, góp phần khơi dậy tinh thần trách nhiệm, cống hiến và tăng cường sự gắn bó giữa cá nhân với cộng đồng.

Mở rộng đề cử tại 34 tỉnh, thành phố

Theo thông tin từ Ban tổ chức, thông qua sự phối hợp giữa SABECO và MTTQ Việt Nam, các cơ quan MTTQ tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước sẽ đề cử, giới thiệu những cá nhân có đóng góp thiết thực cho cộng đồng. Hoạt động đề cử sẽ diễn ra từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2026, tập trung vào sáu lĩnh vực đóng góp trọng tâm gồm: “Lối sống cân bằng và sức khỏe cộng đồng”, “Giáo dục - đào tạo nghề”, “Phát triển cộng đồng”, “Khoa học - công nghệ vì cộng đồng”, “Phát triển bền vững môi trường” và “Văn hóa - nghệ thuật vì cộng đồng”.

Từ danh sách đề cử, 150 “người truyền lửa” sẽ được lựa chọn vào vòng bình chọn công khai, đưa những câu chuyện và đóng góp của họ đến với đông đảo công chúng trên cả nước.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Khắc Kiên

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích người dân tham gia, giải thưởng năm nay sẽ bổ sung hình thức bình chọn qua tin nhắn SMS, bên cạnh hình thức bình chọn trên trang thông tin chính thức của giải thưởng. 15 “gương mặt truyền lửa” nổi bật sẽ được lựa chọn thông qua cơ chế đánh giá gồm 70% từ Hội đồng Thẩm định, cùng 30% từ kết quả bình chọn của công chúng.