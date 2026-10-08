Công bố chuỗi sự kiện Ngày Thanh Toán Số Việt Nam 2026

Bảo vệ người dùng

Đây là mùa thứ 6 của chương trình và là mùa đầu tiên mang tên gọi mới, tiếp nối 5 mùa Ngày Thẻ Việt Nam (2020 - 2025), do Báo Tiền Phong phối hợp cùng Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) đồng tổ chức, dưới sự chỉ đạo nội dung của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Sự thay đổi này không chỉ nằm ở tên gọi, mà phản ánh sự chuyển động mạnh mẽ của thị trường thanh toán khi các phương thức thanh toán số ngày càng trở thành một phần quen thuộc trong đời sống.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Đồng Trưởng Ban Tổ chức. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - Đồng Trưởng Ban Tổ chức cho biết: Sau 5 mùa Ngày Thẻ Việt Nam, chiếc thẻ đã không còn là phương tiện thanh toán duy nhất. Người dân hôm nay trả viện phí bằng mã QR, nộp thuế trên điện thoại, mua sắm ở nước ngoài chỉ với một lần quét. Thanh toán số đã trở thành một phần tự nhiên của đời sống, và câu hỏi chúng tôi đặt ra năm nay là: mỗi cú chạm ấy còn có thể mang lại điều gì lớn hơn sự tiện lợi?

Chủ đề “Chạm số - Sống xanh” là câu trả lời. Một hóa đơn điện tử thay cho tờ giấy in, một mã QR thay cho đồng tiền mặt phải in ấn, vận chuyển, kiểm đếm, một thủ tục hoàn tất trên điện thoại thay cho một chuyến đi và một lần xếp hàng - mỗi lựa chọn nhỏ ấy, khi được hàng triệu người lặp lại mỗi ngày, sẽ tạo nên khác biệt thật sự cho môi trường và cho xã hội. Chúng tôi muốn người trẻ thấy rằng sống xanh không phải điều gì xa vời, mà có thể bắt đầu từ chính chiếc điện thoại trong tay".

Theo Ban Tổ chức, tiện lợi phải đi cùng an toàn. Vì vậy, chương trình năm nay dành sự quan tâm đặc biệt cho việc bảo vệ người dùng, nhất là người cao tuổi và người mới tiếp cận ngân hàng số, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán (NHNN) nhận định: Trong bối cảnh chuyển đổi số đang thay đổi sâu sắc cách người dân tiếp cận dịch vụ tài chính, việc mở rộng không gian và tên gọi thành "Ngày Thanh toán số Việt Nam" là một bước chuyển mình tất yếu. Sự thay đổi này phản ánh đúng nhịp đập thực tiễn của một hệ sinh thái thanh toán đa dạng, nơi người dân và doanh nghiệp luôn được đặt làm trung tâm.

Ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán (NHNN). Ảnh: Báo Tiền Phong.

Thời gian qua đã đánh dấu một giai đoạn trưởng thành mới của thị trường thanh toán số tại Việt Nam. Chúng ta không còn dừng lại ở bước khởi động hay thay đổi thói quen mà đang bước vào giai đoạn tối ưu hóa trải nghiệm và phát triển bền vững. Song song với sự phát triển về quy mô, yếu tố an toàn, bảo mật luôn được Ngân hàng Nhà nước đặt lên hàng đầu.

Kiến tạo hệ sinh thái số hiện đại

Thông điệp xuyên suốt mà Ngân hàng Nhà nước muốn gửi gắm thông qua sự kiện này là: Kiến tạo một hệ sinh thái số hiện đại, an toàn và bao trùm, giúp mọi người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận dịch vụ ngân hàng - tài chính, với cam kết vững chắc "Không để ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình phát triển".

Với chủ đề "Chạm số - Sống xanh", Ngày Thanh Toán Số Việt Nam 2026 truyền tải thông điệp: công nghệ số là đòn bẩy cho lối sống xanh bền vững. Mỗi giao dịch không tiền mặt chỉ trong một chạm không chỉ tiện lợi, an toàn mà còn góp phần giảm dấu chân môi trường. Năm nay, chương trình mở rộng đối tượng hướng tới, không chỉ giới hạn ở khối ngân hàng mà tới người dân và doanh nghiệp nói chung, đặc biệt là người trẻ và gia đình trẻ.

Tại buổi Họp báo sáng 8/10/2026, Ban Tổ chức đã ra mắt TVC và Đại sứ hình ảnh của chương trình - Á hậu Trần Ngọc Châu Anh, gương mặt kết nối Ngày Thanh toán số với cộng đồng và thế hệ trẻ.

Họp báo đồng thời phát động Chiến dịch Mega Sale 2026 - chuỗi ưu đãi dành cho người dùng khi thanh toán không dùng tiền mặt, phối hợp cùng hệ sinh thái đối tác thương mại điện tử, bán lẻ, ẩm thực, giải trí.