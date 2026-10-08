Công bố chuỗi sự kiện Ngày Thanh Toán Số Việt Nam 2026

Đây là mùa thứ 6 của chương trình và là mùa đầu tiên mang tên gọi mới, tiếp nối 5 mùa Ngày Thẻ Việt Nam (2020 - 2025), do Báo Tiền Phong phối hợp cùng Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) đồng tổ chức, dưới sự chỉ đạo nội dung của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Chạm số - Sống xanh

Việc đổi tên từ “Ngày Thẻ Việt Nam” sang “Ngày Thanh toán số Việt Nam” phản ánh bước chuyển của chính thị trường từ những chiếc thẻ vật lý sang những phương thức thanh toán không dùng tiền mặt mới hiện đại hơn như mã QR, thanh toán chạm (Tap to Pay), ví điện tử, thanh toán di động và thanh toán bằng sinh trắc học.

Thanh toán không còn là một thao tác riêng lẻ, mà đang trở thành một mắt xích được tích hợp trong hầu hết dịch vụ của đời sống - từ mua sắm, di chuyển, du lịch đến y tế, giáo dục và dịch vụ công.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Đồng Trưởng Ban Tổ chức - chia sẻ về chuỗi sự kiện Ngày Thanh Toán Số Việt Nam 2026 với chủ đề “Chạm số - Sống xanh”. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - Đồng Trưởng Ban Tổ chức cho biết: “Sau 5 mùa Ngày Thẻ Việt Nam, chiếc thẻ đã không còn là phương tiện thanh toán duy nhất. Người dân hôm nay trả viện phí bằng mã QR, nộp thuế trên điện thoại, mua sắm ở nước ngoài chỉ với một lần quét. Thanh toán số đã trở thành một phần tự nhiên của đời sống, và câu hỏi chúng tôi đặt ra năm nay là: mỗi cú chạm ấy còn có thể mang lại điều gì lớn hơn sự tiện lợi?

Chủ đề “Chạm số - Sống xanh” là câu trả lời. Một hóa đơn điện tử thay cho tờ giấy in, một mã QR thay cho đồng tiền mặt phải in ấn, vận chuyển, kiểm đếm, một thủ tục hoàn tất trên điện thoại thay cho một chuyến đi và một lần xếp hàng - mỗi lựa chọn nhỏ ấy, khi được hàng triệu người lặp lại mỗi ngày, sẽ tạo nên khác biệt thật sự cho môi trường và cho xã hội. Chúng tôi muốn người trẻ thấy rằng sống xanh không phải điều gì xa vời, mà có thể bắt đầu từ chính chiếc điện thoại trong tay".

Theo Ban Tổ chức, tiện lợi phải đi cùng an toàn. Vì vậy, chương trình năm nay dành sự quan tâm đặc biệt cho việc bảo vệ người dùng, nhất là người cao tuổi và người mới tiếp cận ngân hàng số, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Công nghệ số là đòn bẩy cho lối sống xanh bền vững

Phát biểu tại sự kiện họp báo công bố Ngày Thanh toán Số Việt Nam 2026, ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán (NHNN) nhận định: “Trong bối cảnh chuyển đổi số đang thay đổi sâu sắc cách người dân tiếp cận dịch vụ tài chính, việc mở rộng không gian và tên gọi thành "Ngày Thanh toán số Việt Nam" là một bước chuyển mình tất yếu. Sự thay đổi này phản ánh đúng nhịp đập thực tiễn của một hệ sinh thái thanh toán đa dạng, nơi người dân và doanh nghiệp luôn được đặt làm trung tâm.

Ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán (NHNN) khẳng định: Thông điệp xuyên suốt mà Ngân hàng Nhà nước muốn gửi gắm thông qua sự kiện này là: Kiến tạo một hệ sinh thái số hiện đại, an toàn và bao trùm, giúp mọi người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận dịch vụ ngân hàng - tài chính, với cam kết vững chắc "Không để ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình phát triển". Ảnh: Báo Tiền Phong.

Thời gian qua đã đánh dấu một giai đoạn trưởng thành mới của thị trường thanh toán số tại Việt Nam. Chúng ta không còn dừng lại ở bước khởi động hay thay đổi thói quen mà đang bước vào giai đoạn tối ưu hóa trải nghiệm và phát triển bền vững. Song song với sự phát triển về quy mô, yếu tố an toàn, bảo mật luôn được Ngân hàng Nhà nước đặt lên hàng đầu.

Thông điệp xuyên suốt mà Ngân hàng Nhà nước muốn gửi gắm thông qua sự kiện này là: Kiến tạo một hệ sinh thái số hiện đại, an toàn và bao trùm, giúp mọi người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận dịch vụ ngân hàng - tài chính, với cam kết vững chắc "Không để ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình phát triển".

Với chủ đề "Chạm số - Sống xanh", Ngày Thanh Toán Số Việt Nam 2026 truyền tải thông điệp: công nghệ số là đòn bẩy cho lối sống xanh bền vững. Mỗi giao dịch không tiền mặt chỉ trong một chạm không chỉ tiện lợi, an toàn mà còn góp phần giảm dấu chân môi trường. Năm nay, chương trình mở rộng đối tượng hướng tới, không chỉ giới hạn ở khối ngân hàng mà tới người dân và doanh nghiệp nói chung, đặc biệt là người trẻ và gia đình trẻ.

Tại buổi Họp báo sáng 8/10/2026, Ban Tổ chức đã ra mắt TVC và Đại sứ hình ảnh của chương trình - Á hậu Trần Ngọc Châu Anh, gương mặt kết nối Ngày Thanh toán số với cộng đồng và thế hệ trẻ.

Họp báo đồng thời phát động Chiến dịch Mega Sale 2026 - chuỗi ưu đãi dành cho người dùng khi thanh toán không dùng tiền mặt, phối hợp cùng hệ sinh thái đối tác thương mại điện tử, bán lẻ, ẩm thực, giải trí.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội thảo chuyên đề “Kết nối thông minh - Kiến tạo hệ sinh thái số” diễn ra ngày 14/10/2026 tại Khách sạn Pan Pacific Hanoi, gồm hai phiên: Phát triển hệ sinh thái thanh toán số - bàn về xu hướng thanh toán “xuyên suốt”, kết nối thanh toán với y tế, điện lực, viễn thông, thuế, giáo dục và dịch vụ công; và Kết nối không biên giới - Bảo vệ không khoảng cách - tập trung vào thanh toán xuyên biên giới, nhận diện giao dịch bất thường, phòng chống gian lận và bảo vệ người dùng.

Hướng tới người trẻ, chương trình tổ chức Tọa đàm sinh viên ngày 12/10/2026 tại Học viện Ngân hàng; chủ đề “Chạm số - Sống xanh” và cuộc thi “Bắt sóng đam mê” dành cho sinh viên với các hạng mục hát solo, nhóm nhạc, nhóm nhảy. Cuộc thi đã đóng cổng nhận bài ngày 1/10 và công bố kết quả ngày 9/10/2026; Top 3 tiết mục xuất sắc sẽ biểu diễn tại đêm nhạc của chương trình.

Điểm nhấn thực địa là Sóng Festival diễn ra ngày 24 - 25/10/2026 (Thứ Bảy, Chủ nhật) tại Phố đi bộ Trần Nhân Tông, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội - lễ hội mua sắm, giải trí và trải nghiệm công nghệ, nơi 100% giao dịch tại các gian hàng được thực hiện bằng phương thức thanh toán số: thẻ, mã QR, ví điện tử, sinh trắc học. Lễ hội quy tụ gần 70 gian hàng (ntt+merchant), 28 ngân hàng thương mại, trung gian tài chính, các doanh nghiệp, cùng sự tham gia của hơn 20 gian hàng là những đặc sản của Hà Nội đạt tiêu chuẩn OCOP gồm nhiều mặt hàng nông sản, thực phẩm chế biến, thủ công mỹ nghệ tinh xảo…

Tiếp nối thành công mùa đầu tiên, đêm nhạc “Chạm Việt Nam 2” sẽ diễn ra trong khuôn khổ Sóng Festival, nơi âm nhạc hiện đại gặp gỡ thông điệp chuyển đổi số.

Hoạt động cộng đồng tiếp tục là điểm nhấn của chương trình. Qua các mùa Ngày Thẻ Việt Nam, Ban Tổ chức đã ủng hộ kinh phí khắc phục thiên tai, hỏa hoạn, trao tặng phòng học máy tính, học bổng và quà cho các điểm trường vùng sâu, vùng xa với tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng.

Năm 2026, Ban Tổ chức dự kiến tặng 10 máy tính và trồng cây xanh tại trường học - 200 triệu đồng qua tài khoản thiện nguyện 1611 tại MB.