Công bố chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam

Sáng 5-11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, UBND TP. Hà Nội tổ chức họp báo giới thiệu về Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 và Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24-11-1946 - 24-11-2026). Tham dự và chủ trì họp báo có các đồng chí: Nguyễn Huy Dũng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bùi Hoài Sơn - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Vũ Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội.

Buổi họp báo được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu địa phương trên toàn quốc. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Khánh Hòa có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa cùng phóng viên, nhà báo các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự họp báo tại điểm cầu tỉnh Khánh Hòa.

Tại họp báo, Ban tổ chức thông tin về quy mô, công tác chuẩn bị và các hoạt động trọng tâm hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11. Đây là năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, phát huy tinh thần đại đoàn kết và nâng cao đời sống văn hóa của Nhân dân. Đến nay, 34/34 tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai, với 406 chương trình, hoạt động tập trung vào các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao, triển lãm, bảo tồn di sản và phát triển văn hóa đọc.

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, diễn ra ngày 24-11 tại Nhà hát Hồ Gươm; chương trình nghệ thuật đặc biệt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, dự kiến phục vụ khoảng 50.000 khán giả; cùng nhiều hoạt động trình diễn di sản, giao lưu văn hóa cộng đồng tại các địa phương. Dịp này, Ban tổ chức cũng giới thiệu Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam tại địa chỉ https://cmap.vn và chương trình “Thanh âm Việt Nam - Giai điệu cuộc sống”, góp phần kết nối, quảng bá các giá trị văn hóa đến đông đảo công chúng.

Trong khuôn khổ họp báo, đại diện Ban tổ chức cũng thông tin về công tác tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm tại TP. Hà Nội; đồng thời trao đổi, giải đáp những vấn đề báo chí quan tâm liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức chuỗi sự kiện. Qua đó, góp phần lan tỏa ý nghĩa Ngày Văn hóa Việt Nam, khẳng định vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước.

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, tỉnh Khánh Hòa dự kiến tổ chức chương trình nghệ thuật “Thanh âm quê hương”, tại Quảng trường 16 tháng 4 (phường Đông Hải); trao giải và công bố tác phẩm Cuộc thi sáng tác ca khúc mới về Khánh Hòa, tại sân khấu Tháp Trầm Hương (phường Nha Trang). Cùng với đó là các hoạt động trình diễn, trải nghiệm văn hóa Chăm tại di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar và Tháp Pô Klong Garai; mở cửa miễn phí các di tích lịch sử, văn hóa do địa phương quản lý trong ngày 24-11...