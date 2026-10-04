Công bố chỉ số đổi mới sáng tạo địa phương, 5 tỉnh thành dẫn đầu cả nước

Hà Nội dẫn đầu cả nước về chỉ số đổi mới sáng tạo

Sáng ngày 4/10, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố kết quả Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026 nhằm cung cấp căn cứ, bằng chứng để các địa phương ban hành và thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đổi mới sáng tạo.

Kết quả phân tích, đánh giá PII 2026, Hà Nội tiếp tục là địa phương có điểm số cao nhất, 63.80 điểm, xếp hạng 1 và Cao Bằng là địa phương có điểm số thấp nhất, đạt 21.22 điểm, xếp hạng 34. Bảng xếp hạng 5 tỉnh thành dẫn đầu cả nước là TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, TP. Hải Phòng, TP. Quảng Ninh, TP. Bắc Ninh.

Công bố kết quả Chỉ số đổi mới sáng tạo địa phương (PII) 2026, 5 tỉnh thành dẫn đầu cả nước. Ảnh: PV

10 địa phương dẫn đầu cả nước lần lượt là TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, TP. Hải Phòng, TP. Quảng Ninh, TP. Bắc Ninh, TP Huế, TP. Đà Nẵng, Thái Nguyên, Tây Ninh và Hưng Yên. Trong top 10 địa phương dẫn đầu PII 2026, có 7 thành phố trực thuộc trung ương. Theo vùng miền, trong top 10 địa phương dẫn đầu có 6 địa phương ở khu vực miền Bắc, 2 địa phương ở khu vực miền Trung, 2 địa phương ở khu vực miền Nam.

TP. Hà Nội dẫn đầu 18/52 chỉ số thành phần, trong đó có các chỉ số về nghiên cứu và phát triển, đổi mới sáng tạo như nhân lực nghiên cứu và phát triển, chi cho nghiên cứu và phát triển, số tổ chức KH&CN, tỉ lệ doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu và phát triển, tỉ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo và các đầu ra về tài sản trí tuệ như sáng chế, giải pháp hữu ích, giống cây trồng, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp hay giảm nghèo và chỉ số phát triển con người ...

Tiếp theo, TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu 12/52 chỉ số thành phần, với những chỉ số đầu vào như tổ chức KH&CN, hạ tầng chung, tín dụng cho khu vực tư nhân, tài chính vi mô, mật độ doanh nghiệp, tỉ lệ doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu và phát triển, tỉ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp mới thành lập và một số sản phẩm về tài sản trí tuệ cùng dẫn đầu với Hà Nội. Quảng Ninh đứng thứ ba về số lượng các chỉ số dẫn đầu, với 5/52 chỉ số thành phần, bao gồm hạ tầng số, tín dụng cho khu vực tư nhân, dự án đầu tư trong các cụm công nghiệp, OCOP và tốc độ giảm nghèo.

Dữ liệu phục vụ xây dựng PII 2026 được thu thập từ hai nguồn chính. Nguồn thứ nhất từ số liệu thống kê, quản lý nhà nước được công bố chính thức từ các Bộ, cơ quan quản lí nhà nước, tổ chức ở trung ương (có 40/52 chỉ số) và nguồn thứ hai do các địa phương thu thập và cung cấp - kèm theo các tài liệu minh chứng (có 12/52 chỉ số).

Đối với các địa phương, Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn và tổ chức các buổi tập huấn cho các địa phương về thu thập và cung cấp dữ liệu, tài liệu minh chứng liên quan.

Trong giai đoạn xử lý, phân tích dữ liệu, tính toán chỉ số PII của 34 địa phương năm 2026, Bộ KH&CN đã thực hiện theo các chuẩn mực quốc tế được công nhận rộng rãi và sử dụng gói phần mềm phân tích tổng hợp chuyên dụng. Thiết kế tổng thể của chỉ số PII, độ tin cậy của dữ liệu, kỹ thuật tính toán được thực hiện đảm bảo theo quy trình, phương pháp đã được chuyên gia quốc tế độc lập công nhận từ năm 2023.

PII giúp địa phương nhận diện điểm mạnh, điểm yếu để phát triển

Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, sau ba năm triển khai trên toàn quốc, PII 2026 với khung đo gồm bảy trụ cột và 52 chỉ số thành phần. Thay đổi đáng chú ý nằm ở việc cập nhật dữ liệu gần hơn, nhất là các chỉ số phản ánh hoạt động nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp.

Năm trụ cột đầu vào gồm: thể chế; vốn con người và nghiên cứu; cơ sở hạ tầng; trình độ phát triển của thị trường; trình độ phát triển của doanh nghiệp. Hai trụ cột đầu ra là sản phẩm tri thức, sáng tạo và công nghệ; tác động. Tổng cộng 52 chỉ số thuộc bảy trụ cột được dùng để phản ánh từ điều kiện thể chế, nhân lực, hạ tầng, tài chính đến năng lực doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ và kết quả kinh tế - xã hội.

Các đại biểu tham quan gian hàng tại Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia 2026. Ảnh: PV

Theo Cục Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, PII được xây dựng nhằm giúp địa phương nhận diện điểm mạnh, điểm yếu và các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Nguồn dữ liệu để xây dựng PII được thu thập dựa trên số liệu từ các báo cáo thống kê, báo cáo quản lý chính thức của các cơ quan trung ương và địa phương, đã được Cục Đổi mới sáng tạo kiểm tra, rà soát.

Tại Việt Nam, PII bắt đầu được xây dựng từ giai đoạn thí điểm năm 2022 với 20 địa phương, trước khi triển khai trên toàn quốc từ năm 2023.

Theo đánh giá của Cục, kết quả ba năm đầu cho thấy bộ chỉ số có tính ổn định tương đối cao về cấu trúc. Trong hai năm 2023 và 2024, Hà Nội và TP HCM lần lượt giữ hai vị trí đầu, trong khi một số địa phương có sự thay đổi thứ hạng ở nhóm tiếp theo. Năm 2025, năm địa phương dẫn đầu lần lượt là Hà Nội, TP HCM, Quảng Ninh, Hải Phòng và Huế. Hà Nội đạt 65,68 điểm, TP HCM 59,33 điểm và Quảng Ninh 58,41 điểm.

PII (Provincial Innovation Index) là chỉ số duy nhất đánh giá tổng thể, đầy đủ về hiện trạng mô hình phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của địa phương được Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ trì xây dựng hàng năm từ 2023. Chỉ số PII sẽ cung cấp căn cứ để lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các địa phương đưa ra các chủ trương, quyết sách nhằm thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia để đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.