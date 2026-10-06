Công bố Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2026

Chỉ số PII 2026 được xây dựng với 52 chỉ số thành phần, chia thành 7 trụ cột. Trong đó, 5 trụ cột đầu vào phản ánh các điều kiện tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; 2 trụ cột đầu ra phản ánh sản phẩm tri thức, sáng tạo, công nghệ và tác động của đổi mới sáng tạo.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xây dựng một chỉ số tổng hợp về đổi mới sáng tạo nhằm lượng hóa hiện trạng mô hình phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Qua đó, các cấp lãnh đạo có thêm cơ sở khoa học và thực tiễn để xác định điểm mạnh, điểm yếu, các yếu tố tiềm năng và điều kiện cần thiết, từ đó lựa chọn định hướng, giải pháp phù hợp.