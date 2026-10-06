Công bố Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2026
Trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 diễn ra vào đầu tháng 10-2026, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố kết quả Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026. Theo đó, Hà Nội tiếp tục dẫn đầu về chỉ số này trong năm 2026 với 63,8 điểm; xếp thứ 2 là Thành phố Hồ Chí Minh với 58,3 điểm; xếp thứ 3 là thành phố Hải Phòng với 56,33 điểm. Thành phố Đồng Nai đứng thứ 13 cả nước về chỉ số này với 44,6 điểm.
Chỉ số PII 2026 được xây dựng với 52 chỉ số thành phần, chia thành 7 trụ cột. Trong đó, 5 trụ cột đầu vào phản ánh các điều kiện tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; 2 trụ cột đầu ra phản ánh sản phẩm tri thức, sáng tạo, công nghệ và tác động của đổi mới sáng tạo.
Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xây dựng một chỉ số tổng hợp về đổi mới sáng tạo nhằm lượng hóa hiện trạng mô hình phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Qua đó, các cấp lãnh đạo có thêm cơ sở khoa học và thực tiễn để xác định điểm mạnh, điểm yếu, các yếu tố tiềm năng và điều kiện cần thiết, từ đó lựa chọn định hướng, giải pháp phù hợp.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-nghi-quyet-57/202610/cong-bo-chi-so-doi-moi-sang-tao-cap-dia-phuong-nam-2026-d273863/