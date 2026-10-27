Công bố chỉ dẫn địa lý 'Bắc Kạn' cho sản phẩm bí xanh thơm

Dự Hội nghị có đồng chí Trần Lê Hồng, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ; đại diện các sở, ngành, địa phương, các hợp tác xã, hộ sản xuất thụ hưởng.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Bí xanh thơm là loại cây trồng đặc hữu, có nguồn gốc bản địa, được trồng lâu đời tại tỉnh Bắc Kạn (cũ). Bí xanh có dáng quả thon nhỏ, vỏ dày và cứng, toàn bộ thân, hoa, lá và quả có mùi thơm đặc trưng, được thị trường ưa chuộng.

Sau quá trình thẩm định, bổ sung và hoàn thiện, ngày 9/9/2026, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Quyết định số 511/QĐ-SHTT và cấp giấy chứng nhận số 00156, đăng ký chỉ dẫn địa lý “Bắc Kạn” cho sản phẩm quả bí xanh thơm tỉnh Thái Nguyên.

Đại diện Cục Sở hữu trí tuệ trao giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý “Bắc Kạn” cho sản phẩm bí xanh thơm của tỉnh Thái Nguyên.

Theo đó, khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý “Bắc Kạn” có diện tích 875,16ha, bao gồm 11 xã: Ba Bể, Đồng Phúc, Phúc Lộc, Chợ Rã, Thượng Minh, Quảng Bạch, Nam Cường, Bạch Thông, Nghiên Loan, Bằng Thành, Vĩnh Thông thuộc tỉnh Thái Nguyên; có 29 chủ thể được ghi nhận sử dụng chỉ dẫn địa lý, gồm 4 hợp tác xã và 25 hộ sản xuất.

Kết quả này góp phần bảo vệ địa danh và danh tiếng “Bí xanh thơm Bắc Kạn” khỏi hành vi mạo danh; bảo vệ quyền lợi của tổ chức, cá nhân sản xuất đúng quy trình; đồng thời bảo vệ người tiêu dùng thông qua cơ chế nhận diện, kiểm soát và truy xuất nguồn gốc.

Sản phẩm bí xanh thơm Bắc Kạn.

Để phát huy vai trò của giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý, Cục Sở hữu trí tuệ đề nghị tỉnh Thái Nguyên triển khai quy chế quản lý chỉ dẫn địa lý; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện sử dụng; phối hợp kiểm tra, giám sát và bảo vệ chỉ dẫn địa lý theo quy định.