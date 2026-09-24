Công bố CCTV vụ Seungri bị tố hành hung

Ngày 24/9, tờ Edaily đưa tin đoạn CCTV ghi lại vụ xô xát liên quan đến Seungri, cựu thành viên Big Bang và một người đàn ông khoảng 30 tuổi (tạm gọi là A) tại nhà hàng ở Cheongdam-dong, Gangnam, Seoul, vừa được công bố. CCTV cho thấy người đàn ông 30 tuổi ngồi tại bàn trong khi Seungri cùng hai người khác đứng xung quanh.

Có thời điểm Seungri cầm một chai soju trên bàn, đưa tay về phía người đối diện. Những người đi cùng lập tức tìm cách ngăn anh. Một số khoảnh khắc khác cũng cho thấy Seungri có động tác vung tay khi cầm chai rượu.

Vừa qua, Seungri bị một người đàn ông 30 tuổi kiện với cáo buộc đặc biệt nghiêm trọng, gồm hành hung, đe dọa và giam giữ. Người này nộp đơn lên Sở cảnh sát Gangnam vào 26/8 và cho biết sự việc xảy ra rạng sáng 8/8 tại một nhà hàng ở Gangnam.

Seungri được nhìn thấy vung chai rượu trong CCTV vừa công bố. Ảnh: JTBC.

Theo lời khai của nguyên đơn được JTBC dẫn lại, ba người trong nhóm Seungri đã đứng chặn lối đi, khiến anh không thể rời khỏi bàn. Người này cáo buộc Seungri cầm chai soju đe dọa và nói những lời liên quan đến xã hội đen, thậm chí đe dọa anh.

Trong khi đó, Seungri thừa nhận đã cầm chai soju trong lúc tranh cãi nhưng phủ nhận việc dùng chai rượu để tấn công hoặc đe dọa người đàn ông.

Trong cuộc phỏng vấn với Ilgan Sports ngày 10/9, cựu thành viên Big Bang cho biết A ngồi ở một bàn khác và nhiều lần đề nghị được ngồi cùng nhóm của anh. Seungri nói nhóm anh đã từ chối vì A liên tục đưa ra đề xuất kinh doanh. Tuy nhiên, bất chấp sự từ chối từ nhóm Seungri, A vẫn không chịu rời đi, từ đó dẫn đến tranh cãi.

Seungri xác nhận có lúc cầm chai rượu để thể hiện thái độ không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện nhưng khẳng định chưa từng vung chai hoặc có hành động tiếp xúc cơ thể với A. Anh cũng phủ nhận việc đưa ra những lời đe dọa.

Một người quen của Seungri (tạm gọi là B) và cũng là người bị A kiện, kể với Ilgan Sports người đàn ông lạ đã chủ động đến bàn của họ, nói có kế hoạch kinh doanh và muốn đưa ra đề xuất.

Theo người này, ban đầu nhóm nghe anh ta trình bày rồi đề nghị A rời đi nhưng anh ta không đồng ý. Sau đó, tranh cãi xảy ra. B thừa nhận Seungri có cầm chai soju. Tuy nhiên, B cho biết mình cùng một người trẻ hơn đã tìm cách ngăn Seungri lại. Người này bác bỏ cáo buộc nhóm đã giam giữ nguyên đơn, đồng thời cho rằng nhân viên nhà hàng và nhân viên giữ xe có thể biết rõ diễn biến sự việc.

Cựu thành viên Big Bang tiếp tục vướng ồn ào. Ảnh: Yonhap News.

Theo B, sau cuộc tranh cãi, nguyên đơn còn nói sẽ quay lại sau một tuần để đưa ra kế hoạch kinh doanh. Vì vậy, nhóm bất ngờ khi một đơn kiện được gửi đi sau đó.

Seungri sinh năm 1990, ra mắt cùng Big Bang năm 2006 dưới trướng YG Entertainment. Anh rời nhóm và tuyên bố giải nghệ sau khi bê bối Burning Sun bùng nổ năm 2019.

Sau đó, nam ca sĩ bị xét xử với 9 tội danh. Tháng 5/2022, Tòa án Tối cao Hàn Quốc giữ nguyên mức án 18 tháng tù đối với Seungri liên quan đến các hành vi như môi giới mại dâm, đánh bạc thường xuyên, quay phim trái phép, tham ô, vi phạm Luật Giao dịch Ngoại hối và xúi giục hành hung nghiêm trọng. Anh hoàn thành án phạt và được trả tự do vào tháng 2/2023.