Công bố các tiêu chí xét tặng Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2026

Các đại biểu và thầy, cô giáo tham dự Lễ tôn vinh Nhà giáo tiêu biểu và trao Giải thưởng Võ Trường Toản lần thứ 28 năm 2025. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Năm 2026, Giải thưởng Võ Trường Toản nhằm tiếp tục động viên và tôn vinh các nhà giáo, cán bộ quản lý công tác tại các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt, các đơn vị trực thuộc Sở GD-ĐT TPHCM có thành tích xuất sắc, tiêu biểu đóng góp cho sự phát triển của đơn vị và phát triển chung của toàn ngành.

Việc tôn vinh các cá nhân được trao Giải thưởng Võ Trường Toản nhằm lan tỏa những tấm gương nhà giáo điển hình, góp phần xây dựng đội ngũ nhà giáo theo yêu cầu của Nghị quyết số 71-NQ/TW (ngày 22-8-2025) của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, qua đó tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo.

Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, việc xét chọn nhà giáo để trao tặng Giải thưởng Võ Trường Toản đảm bảo công khai, minh bạch; đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn theo quy định.

Năm nay, đối tượng xét chọn gồm:

- Giáo viên trực tiếp giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt (trừ nhà giáo thỉnh giảng), giáo viên giảng dạy chương trình phổ thông hệ giáo dục thường xuyên tại trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

- Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt

- Công chức công tác tại các phòng chuyên môn thuộc Sở GD-ĐT TPHCM.

Trong đó, mỗi cấp học, bậc học có tối đa 10 giải thưởng gồm 8 giáo viên và 2 cán bộ quản lý. Riêng trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên được chọn tối đa 4 cá nhân; trường chuyên biệt tối đa 3 cá nhân và các phòng chuyên môn thuộc Sở GD-ĐT TPHCM tối đa 3 cá nhân.

Tùy tình hình hồ sơ đề cử tham gia giải thưởng, Hội đồng xét tặng giải thưởng sẽ cân đối số lượng cho phù hợp.

Nguyên tắc xét tặng giải thưởng đảm bảo tính chính xác, khách quan trong bình xét, tôn vinh cá nhân tiêu biểu dựa theo các tiêu chuẩn cụ thể; đảm bảo tính trung thực, dân chủ, công khai, công bằng, đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn thông qua hồ sơ, minh chứng.

Không xét tặng giáo viên thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt. Không xét các trường hợp cá nhân vi phạm kỷ luật, đang trong thời gian xem xét thi hành kỷ luật hoặc đang điều tra, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ của cơ quan có thẩm quyền.

Trường hợp có 2 cá nhân đạt các tiêu chí xét tặng giải thưởng cùng xếp ở vị trí thứ 10 của từng bậc học thì xét các điều kiện ưu tiên sau: cá nhân là nữ; có thâm niên công tác nhiều hơn trong lĩnh vực giáo dục; có thành tích cao hơn; đang công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện khó khăn.

Mỗi cá nhân chỉ được xét và đề nghị trao tặng Giải thưởng Võ Trường Toản một lần trong suốt quá trình công tác trong ngành giáo dục và đào tạo tại các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt, phòng chuyên môn thuộc Sở GD-ĐT TPHCM.

Cô Nguyễn Thị Phượng, giáo viên Trường Mầm non thị trấn Củ Chi 3 (xã Tân An Hội) là một trong 50 nhà giáo được trao Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2025. Ảnh: THU TÂM

Nhà giáo, cán bộ quản lý được đề cử xét tặng Giải thưởng Võ Trường Toản đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

(1) Có thời gian công tác trong ngành giáo dục tối thiểu 15 năm, trường hợp đặc biệt phải có thuyết minh, giải trình.

(2) Gương mẫu trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế của ngành; nghiêm túc thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương đang cư trú; có tinh thần tự học và sáng tạo; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào thi đua của ngành.

(3) Có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề sư phạm; mẫu mực, tiêu biểu và có nhiều cống hiến cho ngành giáo dục và đào tạo thành phố.

(4) Tiên phong trong việc đổi mới quản lý giáo dục, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; quản lý, giảng dạy đạt chất lượng, hiệu quả cao. Có sáng kiến, giải pháp cụ thể nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy, tổ chức giờ học; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức và thực hiện có hiệu quả hoạt động giảng dạy trên môi trường internet, thực hiện tốt chuyển đổi số trong công tác chuyên môn; có tham gia nghiên cứu khoa học, hướng dẫn thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học.

(5) Có tối thiểu một lần được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và năm học 2025 - 2026 phải được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

(6) Có uy tín trong tập thể, được đồng nghiệp tín nhiệm, người học kính trọng. Cá nhân được đề cử xét giải thưởng phải có số phiếu tín nhiệm của công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị đạt từ 80% tổng số phiếu hợp lệ trở lên.

Riêng cán bộ quản lý được đề cử xét tặng giải thưởng ngoài các tiêu chuẩn nói trên cần phải đảm bảo tiêu chuẩn sau:

(1) Kết quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể do cá nhân đó lãnh đạo, quản lý (kể từ thời điểm được bổ nhiệm cán bộ quản lý lần đầu) có tối thiểu 2 lần đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc (trong đó năm học 2025 - 2026 phải đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến trở lên) và tối thiểu 1 lần được danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng tiêu biểu (Bằng khen cấp tỉnh, Bộ trở lên; Cờ thi đua Thành phố, Cờ thi đua Chính phủ).

(2) Không để xảy ra tình trạng khiếu kiện chưa giải quyết hoặc khiếu kiện kéo dài.