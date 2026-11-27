Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Trần Minh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Hân

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh đã công bố quyết định thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy gồm: Văn phòng Đảng ủy và Ban Xây dựng Đảng; đồng thời công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các cơ quan này.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương trao quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo Văn phòng Đảng ủy và Ban Xây dựng Đảng thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Ảnh: Nguyễn Hân

Hội nghị cũng công bố quyết định thành lập 17 chi bộ trực thuộc Đảng bộ và chỉ định bí thư, phó bí thư các chi bộ; quyết định đổi tên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Mặt trận và các đoàn thể tỉnh thành Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh; quyết định thành lập Ban Chấp hành lâm thời Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh và chỉ định Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư lâm thời.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương (thứ 3 từ trái sang) trao quyết định thành lập các chi bộ trực thuộc Đảng bộ. Ảnh: Nguyễn Hân

Phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương chúc mừng các tập thể, cá nhân vừa được tin tưởng giao trọng trách mới; đồng thời nhấn mạnh việc kiện toàn tổ chức bộ máy Đảng ủy có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước đổi mới về tổ chức và phương thức lãnh đạo của Đảng; tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với công tác dân vận, hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong giai đoạn mới, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, các chi bộ và các cơ quan tham mưu, giúp việc nhanh chóng ổn định tổ chức, khẩn trương cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế làm việc; phân công rõ người, rõ việc, bảo đảm sự phối hợp đồng bộ, thông suốt.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn (bìa trái) trao quyết định thành lập Ban Chấp hành lâm thời Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh. Ảnh: Nguyễn Hân

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương yêu cầu đội ngũ cán bộ, nhất là những đồng chí được điều động sang lĩnh vực công tác mới, phát huy tinh thần chủ động, cầu thị, tích cực học hỏi và sớm tiếp cận công việc, không thụ động, trông chờ; đổi mới tư duy, phương pháp làm việc để nâng cao chất lượng tham mưu, chỉ đạo.

Các chi bộ mới thành lập cần phát huy vai trò hạt nhân chính trị; Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt thông qua các phong trào hành động cách mạng, sâu sát cơ sở, kịp thời đồng hành cùng nhân dân, nhất là ở những địa bàn khó khăn, vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Nguyễn Hân

Bên cạnh đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương đề nghị các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm theo dõi, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ để bộ máy mới của Đảng ủy vận hành hiệu quả, đáp ứng sự tin tưởng, kỳ vọng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.