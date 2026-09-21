Công bố các quyết định về sắp xếp, kiện toàn, thống nhất tên gọi các tổ chức đảng

Các đại biểu dự hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Cùng dự có lãnh đạo HĐND, UBND phường; đại diện các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy phường.

Tại hội nghị, đại diện Ban Xây dựng đảng Đảng ủy phường công bố quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ phường về việc sắp xếp, kiện toàn, đồng bộ tên gọi các tổ chức đảng theo Quy định số 208.

Đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường trao quyết định thành lập mới các tổ chức đảng và chỉ định nhân sự cho đại diện tập thể, cá nhân

Theo đó, trước khi thực hiện sắp xếp, kiện toàn, đồng bộ, Đảng bộ phường Đông Kinh có 72 chi, đảng bộ trực thuộc. Theo phương án đã được phê duyệt, Đảng ủy phường Đông Kinh đã chỉ đạo sắp xếp, đồng bộ đối với các chi, đảng bộ này.Cụ thể: Kết thúc hoạt động của 2 đảng bộ và 3 chi bộ trường học; thành lập 3 đảng bộ và 10 chi bộ trực thuộc; chuyển 13 đảng bộ cơ sở, 25 chi bộ cơ sở và 29 chi bộ khối thành các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy phường.

Sau sắp xếp, Đảng bộ phường Đông Kinh có 80 chi, đảng bộ trực thuộc với 4.218 đảng viên.

Lãnh đạo Ban xây dựng Đảng Đảng ủy phường công bố quyết định chỉ định nhân sự

Lãnh đạo Đảng ủy phường Đông Kinh trao quyết định chỉ định nhân sự Ủy ban Kiểm tra cho đại diện các cá nhân

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy phường cũng công bố các quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy phường về chỉ định nhân sự tham gia ban chấp hành, giữ chức bí thư, phó bí thư và tham gia ủy ban kiểm tra của các chi bộ, đảng bộ trực thuộc mới được thành lập.

Đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường đề nghị các tổ chức đảng, đội ngũ bí thư khẩn trương ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên, thực hiện đầy đủ việc tiếp nhận, bàn giao hồ sơ, tài liệu, bảo đảm hoạt động của tổ chức đảng liên tục, không để công việc bị gián đoạn; sớm hoàn thiện quy chế làm việc, chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng quy định.

Đồng chí cũng yêu cầu các tổ chức đảng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, gắn công tác xât dựng Đảng với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị, địa bàn, nói đi đôi với làm; tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng và quản lý đảng viên; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; giữ vững đoàn kết, thống nhất, tăng cường công tác phối hợp.