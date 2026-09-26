Công bố các quyết định về sắp xếp hệ thống tổ chức Đảng trên địa bàn xã Yên Mô

Các đồng chí Thường trực Đảng ủy xã Yên Mô chụp ảnh lưu niệm cùng cấp ủy các chi bộ mới thành lập.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, Đảng ủy xã đã công bố quyết định kết thúc hoạt động của Chi bộ các cơ quan Đảng và Chi bộ UBND xã trực thuộc Đảng bộ xã Yên Mô.

Đồng thời, công bố các quyết định thành lập 10 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã, gồm: Chi bộ Ban Xây dựng Đảng; Chi bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Chi bộ Văn phòng Đảng ủy; Chi bộ Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND xã; Chi bộ Phòng Văn hóa - Xã hội; Chi bộ Phòng Kinh tế; Chi bộ Phòng Nông nghiệp và Môi trường; Chi bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã; Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Cùng với việc thành lập các chi bộ, Đảng ủy xã công bố các quyết định chỉ định chi ủy, bí thư, phó bí thư của các chi bộ; đồng thời tổ chức trao quyết định cho các đồng chí được chỉ định tham gia cấp ủy và giữ các chức vụ chủ chốt tại các chi bộ.

Thường trực Đảng ủy xã Yên Mô trao quyết định thành lập và tặng hoa chúc mừng Chi bộ Văn phòng Đảng ủy xã.

Việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã nhằm bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy xã đối với các cơ quan, đơn vị; đồng thời xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu trong lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Qua đó góp phần củng cố tổ chức đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã; tạo nền tảng để các cơ quan, đơn vị nhanh chóng ổn định tổ chức, vận hành hiệu quả và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.