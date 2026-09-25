Công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh

Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Tại Hội nghị đã thông qua Quyết định số 334/QĐ-ĐU, ngày 17/9/2026 của Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh về việc hợp nhất Ban Tổ chức Đảng ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy thành Ban Xây dựng Đảng. Ban Thường vụ Đảng ủy ban hành Quy định tạm thời chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Xây dựng Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, phân công, bố trí cán bộ, công chức theo quy định.

Cũng tại Hội nghị đã thông qua các quyết định về việc phân công và bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban, Phó Trưởng ban xây dựng Đảng, Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh.

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh trao quyết định thành lập Ban Xây dựng Đảng và quyết định phân công, bổ nhiệm Trưởng ban, Phó Trưởng ban Xây dựng Đảng.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Dương Tú Anh nhấn mạnh: Việc thành lập Ban Xây dựng Đảng là bước kiện toàn tổ chức quan trọng, nhằm tinh gọn đầu mối, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Đồng thời, đề nghị Ban Xây dựng Đảng nhanh chóng ổn định tổ chức, đi vào hoạt động nền nếp; bảo đảm không để công việc gián đoạn; tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực, kinh nghiệm; giữ vững đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết liệt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.