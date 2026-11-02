Công bố các quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai về công tác cán bộ

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Cát Tiên trao quyết định cho các cán bộ. Ảnh: Vương Thế

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Cát Tiên chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ; Trường đại học Đồng Nai; Trường cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Đồng Nai; các đơn vị liên quan và các cán bộ nhận quyết định về công tác cán bộ.

Ông Nguyễn Văn Toàn, đại diện các cán bộ nhận nhiệm vụ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Vương Thế

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ công bố quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về công tác cán bộ. Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố điều động ông Lê Đình Thâm, Hiệu trưởng Trường cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Đồng Nai đến công tác tại Sở Khoa học và Công nghệ, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày 30-10-2026. Điều động ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường đại học Đồng Nai đến công tác tại Trường cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Đồng Nai, bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Đồng Nai trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày 30-10-2026. Giao ông Võ Sỹ Tiếp, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Đồng Nai điều hành hoạt động của trường kể từ ngày 2-11-2026 với thời hạn trong 12 tháng hoặc đến khi có quyết định mới.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Cát Tiên phát biểu giao nhiệm vụ cho các cán bộ. Ảnh: Vương Thế

Phát biểu tại buổi lễ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Cát Tiên chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm, giao nhiệm vụ. Lãnh đạo thành phố mong muốn trên cương vị mới, các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, nhanh chóng tiếp cận công việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị. Song song đó, các cán bộ nhận nhiệm vụ mới cùng với tập thể cơ quan, đơn vị giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, không ngừng nâng cao chất lượng tham mưu, góp phần phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố. Từ đó, phát huy vai trò của các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là khi Đồng Nai đang đặt ra những mục tiêu phấn đấu lớn trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo UBND thành phố và các đơn vị chúc mừng các cán bộ được giao nhiệm vụ mới. Ảnh: Vương Thế