Công bố các quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai về công tác cán bộ

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố; Sở Khoa học và Công nghệ; Thường trực Đảng ủy xã Phú Hòa và cán bộ nhận quyết định về công tác cán bộ.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng trao quyết định của Chủ tịch UBND thành phố và chúc mừng các đồng chí nhận quyết định công tác cán bộ. Ảnh: Phương Hằng

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ công bố quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về việc điều động ông Nguyễn Văn Viện, Chủ tịch UBND xã Phú Hòa, nhiệm kỳ 2026-2031 đến công tác tại Sở Khoa học và Công nghệ; bổ nhiệm ông giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Công bố quyết định của Chủ tịch UBND thành phố điều động bà Trịnh Thị Hòa, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đến công tác tại Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố; nhiệm vụ cụ thể do Thường trực HĐND thành phố phân công theo quy định.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Minh Quang, đại diện các đồng chí nhận quyết định về công tác cán bộ phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Phương Hằng

Chủ tịch UBND thành phố quyết định giao ông Nguyễn Minh Quang, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phụ trách điều hành hoạt động Sở Khoa học và Công nghệ; thời gian giao phụ trách điều hành là 12 tháng kể từ ngày 5-10-2026 hoặc đến khi cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm nhân sự giữ chức Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Các quyết định có hiệu lực từ ngày 5-10-2026.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng và lãnh đạo các đơn vị chúc mừng các đồng chí nhận quyết định về công tác cán bộ. Ảnh: Phương Hằng

Thay mặt lãnh đạo UBND thành phố, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng chúc mừng các đồng chí được nhận quyết định về công tác cán bộ.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phương Hằng

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng đề nghị hai đồng chí lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ được nhận quyết định về công tác cán bộ hôm nay cùng tập thể Ban Giám đốc sở và toàn thể đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, trí tuệ tập thể để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2026 và các nhiệm vụ mà thành phố giao trong lĩnh vực khoa học, công nghệ.

Đối với đồng chí Trịnh Thị Hòa, từ Sở Khoa học và Công nghệ nhận nhiệm vụ công tác ở đơn vị mới, tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực công tác và đề nghị Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố hỗ trợ để đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.