Công bố các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ tại Quảng Trị

Ngày 21/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức Hội nghị công bố, triển khai các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tham dự có đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Các đại biểu tham dự lễ công bố các quyết định của Bộ Chính trị tại tỉnh Quảng Trị.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Văn Phương, Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên; Trung tướng Đoàn Xuân Bường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4; lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ; các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương trao quyết định của Bộ Chính trị cho đồng chí Vương Quốc Tuấn.

Về phía tỉnh Quảng Trị có các đồng chí: Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Hà Minh Hải, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương công bố các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2026-2031 tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Vương Quốc Tuấn và đồng chí Bùi Hoàng Phương.

Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định đồng chí Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trao quyết định, tặng hoa và phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chúc mừng đồng chí Vương Quốc Tuấn và đồng chí Bùi Hoàng Phương. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, ủng hộ, giúp đỡ đồng chí Vương Quốc Tuấn trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, đưa Quảng Trị phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc tặng hoa chúc mừng đồng chí Vương Quốc Tuấn và đồng chí Bùi Hoàng Phương nhận nhiệm vụ mới.

Trước mắt, Tỉnh ủy khẩn trương quán triệt, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030 cũng như tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong những lần đến thăm và làm việc với địa phương đi vào cuộc sống; đổi mới tư duy chỉ đạo, giải quyết khâu yếu về tổ chức, các điểm nghẽn từ trước đến nay; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đủ mạnh, đoàn kết để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong giai đoạn mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tin tưởng giao trọng trách mới. Nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu chỉ đạo toàn diện, sâu sắc của đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, đồng chí Vương Quốc Tuấn khẳng định sẽ nhanh chóng bắt tay ngay vào việc, cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, cùng nỗ lực, quyết tâm đưa Quảng Trị phát huy mạnh mẽ hơn nữa tiềm năng, lợi thế và cơ hội để phát triển, đời sống nhân dân phải được cải thiện tốt hơn.

Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm của người đứng đầu; công tâm, khách quan trong công tác cán bộ, đặc biệt trong đánh giá, sử dụng cán bộ, lấy kết quả, sản phẩm cụ thể, hiệu quả thực thi, khả năng tháo gỡ điểm nghẽn và mức độ hài lòng của nhân dân và doanh nghiệp làm thước đo để đánh giá; xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính, hành động.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian xử lý công việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; tăng cường quốc phòng, quân sự địa phương; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; xây dựng thương hiệu “Quảng Trị - điểm đến hòa bình, an ninh, an toàn”.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn phát biểu nhận nhiệm vụ Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ thiết thực của các ban, bộ, ngành Trung ương, nhất là về nguồn lực đầu tư, cơ chế, chính sách đặc thù để Quảng Trị có thêm động lực phát triển. Đặc biệt, sự thống nhất, cộng tác, đồng hành của các đồng chí trong hệ thống chính trị, sự đồng lòng của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị sẽ đưa tỉnh ngày càng phát triển trong giai đoạn mới.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn (sinh năm 1977); quê quán phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, có trình độ Tiến sĩ quản trị kinh doanh, Thạc sĩ quản lý giáo dục, đại học chuyên ngành quản lý xã hội; cao cấp lý luận chính trị. Đồng chí từng trải qua nhiều chức vụ trước khi giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh Bắc Ninh (nay là thành phố Bắc Ninh) và tỉnh Thái Nguyên.