Công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao Quyết định cho 11 đồng chí và cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị tặng hoa chúc mừng các đồng chí được nhận quyết định

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Chính phủ và các bộ, ban, ngành trung ương.

Các đại biểu dự hội nghị

Về phía tỉnh Lạng Sơn, dự hội nghị có đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn dự hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị về điều động, phân công, chỉ định giữ chức danh đối với 12 đồng chí.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương công bố các quyết định tại hội nghị

Trong đó, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định 368-QĐNS/TW ngày 18/9/2026 của Bộ Chính trị điều động, phân công chỉ định đồng chí Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước (Bộ Tài chính) tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các đồng chí nhận nhiệm vụ mới dự hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chúc mừng các đồng chí được điều động, phân công, chỉ định giữ các chức danh tại hội nghị.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại hội nghị

Đồng thời đề nghị: Các đồng chí nhận nhiệm vụ mới tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, cùng tập thể các cơ quan, địa phương đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Các đồng chí được trao quyết định nhận nhiệm vụ mới phải khẩn trương nắm bắt tình hình địa phương để cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ chỉ đạo kịp thời các nghị quyết, kết luận của Trung ương và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp để địa phương đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và các nhiệm vụ chính trị được giao.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Quân

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cũng đề nghị người đứng đầu, tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên các địa phương, cơ quan tiếp nhận cán bộ tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các đồng chí mới nhận quyết định công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt các đồng chí nhận Quyết định, đồng chí Nguyễn Sỹ Hiệp, Ủy viên Trung ương Đảng, tân Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng phát biểu nhận nhiệm vụ

Thay mặt các đồng chí được nhận quyết định, phát biểu nhận nhiệm vụ tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Sỹ Hiệp, Ủy viên Trung ương Đảng, tân Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng cam kết sẽ cùng tập thể lãnh đạo các địa phương, cơ quan tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, với tinh thần trách nhiệm cao nhất để tập trung thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu trước mắt và lâu dài được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao phó.