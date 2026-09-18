Công bố các Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đọc các Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Các đồng chí nhận Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Các đồng chí nhận Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Các đồng chí nhận Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho 12 đồng chí giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và các Phó Ban Đảng Trung ương. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí Nguyễn Sỹ Hiệp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030 phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)