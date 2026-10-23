Công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại cơ sở

* Đồng chí Đặng Văn Dũng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, dự và trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác cán bộ tại xã Sông Đốc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đặng Văn Dũng trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ điều động, chỉ định đồng chí Lê Văn Ngời, Tỉnh uỷ viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng uỷ xã Sông Đốc, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Đặng Văn Dũng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ (bên trái), trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Văn Ngời được điều động, giữ chức Bí thư Đảng uỷ xã Sông Đốc.

Đồng chí Lê Văn Ngời từng giữ chức Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Năm Căn trước đây, sau đó công tác tại Văn phòng UBND tỉnh. Ngày 7/7/2026, đồng chí được Ban Bí thư chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đặng Văn Dũng cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Sông Đốc chúc mừng đồng chí Lê Văn Ngời giữ chức Bí thư Đảng uỷ xã, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đặng Văn Dũng phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho tân Bí thư Đảng uỷ xã Sông Đốc.

Phát biểu tại hội nghị, nhấn mạnh Sông Đốc có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế biển của tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đặng Văn Dũng đề nghị đồng chí Lê Văn Ngời nhanh chóng nắm bắt địa bàn, phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra.

* Trưa cùng ngày, tại Xã Trần Văn Thời, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đặng Văn Dũng trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ điều động, chỉ định đồng chí Đặng Trí Thủ, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng uỷ Xã Trần Văn Thời, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước khi giữ chức Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Đặng Trí Thủ từng giữ chức Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Cà Mau.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đặng Văn Dũng trao quyết định cho đồng chí Đặng Trí Thủ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đặng Văn Dũng phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho tân Bí thư Đảng uỷ Xã Trần Văn Thời.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đặng Văn Dũng đề nghị đồng chí Đặng Trí Thủ sớm tiếp cận địa bàn, bắt tay vào công việc với tinh thần trách nhiệm cao; cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ xã phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Xã Trần Văn Thời nhiệm kỳ 2025-2030, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đồng chí Đặng Trí Thủ, tân Bí thư Đảng uỷ Xã Trần Văn Thời, nhiệm kỳ 2025-2030, bày tỏ quyết tâm cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ xã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Xã nhiệm kỳ 2025-2030.

* Đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, dự hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác cán bộ và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quý IV/2026 tại xã Vĩnh Lợi.

Cùng dự có đồng chí Hồ Trung Việt, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Thiều phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Nhứt, Giám đốc Sở Nội vụ, công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc điều động, chỉ định đồng chí Võ Văn Lực, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng ban Thường trực Tuyên giáo Tỉnh uỷ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng uỷ xã Vĩnh Lợi, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Minh Nhứt, Giám đốc Sở Nội vụ, công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Võ Văn Lực, tân Bí thư Đảng uỷ xã Vĩnh Lợi, cảm ơn Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tin tưởng giao nhiệm vụ; đồng thời mong muốn nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã trong quá trình công tác.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Thiều chúc mừng đồng chí Võ Văn Lực được tín nhiệm giao trọng trách mới; đề nghị đồng chí phát huy năng lực, trình độ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ xã Vĩnh Lợi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Thiều và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hồ Trung Việt trao Quyết định và hoa chúc mừng đồng chí Võ Văn Lực.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Thiều đề nghị tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã tiếp tục giữ vững đoàn kết, thống nhất, phối hợp chặt chẽ với đồng chí Bí thư Đảng uỷ xã, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng đồng chí tân Bí thư Đảng uỷ xã và Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Vĩnh Lợi.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Anh Thi, nguyên Bí thư Đảng uỷ xã Vĩnh Lợi, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Công Thương.

*Cùng ngày, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác cán bộ tại xã Vĩnh Thanh.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Thiều trao quyết định và tặng hoa đồng chí Phạm Thanh Chờ, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng uỷ xã Vĩnh Thanh nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Thiều nhấn mạnh, việc điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ là công tác thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhằm rèn luyện, đánh giá cán bộ qua thực tiễn, giúp cán bộ phát huy năng lực, sở trường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đánh giá cao những kết quả xã Vĩnh Thanh đạt được trong xây dựng nông thôn mới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những đóng góp của đồng chí Ngô Nguyên Phong, nguyên Bí thư Đảng uỷ xã Vĩnh Thanh, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thời gian qua, góp phần vào thành quả chung của địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Thiều và Ban Thường vụ Đảng uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vĩnh Thanh chúc mừng đồng chí tân Bí thư Đảng uỷ xã.

Đối với đồng chí Phạm Thanh Chờ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Thiều đề nghị tiếp tục phát huy kinh nghiệm từng kinh qua nhiều vị trí công tác, thể hiện bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành, cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã giữ vững đoàn kết, thống nhất, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2025-2030, nâng cao đời sống Nhân dân.

Tân Bí thư Đảng uỷ xã Vĩnh Thanh Phạm Thanh Chờ khẳng định sẽ cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã tiếp tục kế thừa, phát huy những thành quả đã đạt được, lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

* Đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, chủ trì hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác cán bộ tại Xã Nguyễn Phích.

Đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau và các đại biểu tham dự hội nghị.

Theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, đồng chí Nguyễn Văn Bản, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ, được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng uỷ Xã Nguyễn Phích, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, đề nghị đồng chí Nguyễn Văn Bản phát huy kinh nghiệm, năng lực công tác, sớm nắm bắt tình hình thực tế, cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Hồ Thanh Thuỷ cũng yêu cầu Đảng bộ Xã Nguyễn Phích phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp, tạo điều kiện để đồng chí Bí thư Đảng uỷ xã hoàn thành tốt nhiệm vụ; đồng thời rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn lại của năm 2026, kịp thời tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Hồ Thanh Thuỷ trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Bản, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ, giữ chức Bí thư Đảng uỷ Xã Nguyễn Phích, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Văn Bản phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Văn Bản bày tỏ cảm ơn sự tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; khẳng định sẽ nỗ lực phát huy năng lực, kinh nghiệm, cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương./.