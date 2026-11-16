Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao các quyết định về công tác cán bộ.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể và xã, phường của tỉnh.

Đồng chí Trần Đức Thuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố 46 quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định điều động 8 đồng chí nhận nhiệm vụ thành viên chuyên trách tại Bộ phận nghiên cứu chuyên đề giúp việc Thường trực Tỉnh ủy; điều động, chỉ định 38 đồng chí tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư hoặc Phó Bí thư Đảng ủy các xã, phường: Yên Cường, Tân Minh, Xuân Hồng, Nhân Hà, Liêm Tuyền, Gia Tường, Phú Sơn, Phong Doanh, Bình Mỹ, Nam Xang, Bắc Lý, Nho Quan, Gia Lâm, Khánh Trung, Khánh Hội, Xuân Hưng, Giao Phúc, Giao Thủy, Phú Long, Tam Chúc, Kim Thanh, Yên Khánh, Yên Thắng, Yên Mô, Yên Từ, Xuân Trường, Hải Hậu, Hải An, Hải Xuân, Nghĩa Hưng, Nghĩa Sơn, Nghĩa Lâm, Nam Trực, Hồng Quang, Vũ Dương, Mỹ Lộc, Đông A.

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao các quyết định về công tác cán bộ.

Đồng chí Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao các quyết định về công tác cán bộ.

Đồng chí Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao các quyết định về công tác cán bộ.

Các đồng chí: Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các cán bộ được điều động, chỉ định.

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu giao nhiệm vụ.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn chúc mừng các đồng chí được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng giao nhiệm vụ mới; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những đóng góp của các đồng chí trong quá trình công tác tại các địa phương, cơ quan, đơn vị thời gian qua.

Đồng chí nhấn mạnh, công tác cán bộ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Việc bố trí cán bộ phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ, căn cứ phẩm chất, năng lực, uy tín và kết quả công tác thực tiễn; bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, quy định, đồng thời phát huy trách nhiệm của tập thể và người đứng đầu. Tổ chức bộ máy tinh gọn phải gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ, đổi mới phương thức làm việc và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Việc kiện toàn đội ngũ cán bộ lần này có ý nghĩa quan trọng, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức bộ máy sau hợp nhất tỉnh và trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí nhận nhiệm vụ mới, nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, địa bàn, lĩnh vực phụ trách; phát huy kinh nghiệm, năng lực, sở trường, chủ động cùng tập thể lãnh đạo xây dựng đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các đồng chí về công tác tại cơ sở cần sâu sát địa bàn, nắm chắc tình hình, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân; trân trọng, phát huy kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ tại chỗ, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương. Người đứng đầu phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, công tâm trong lãnh đạo, điều hành, biết quy tụ và phát huy sức mạnh tập thể, chủ động giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Đối với các đồng chí được điều động về Bộ phận nghiên cứu chuyên đề giúp việc Thường trực Tỉnh ủy, cần phát huy kinh nghiệm thực tiễn, nâng cao chất lượng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp và dự báo; tham mưu đúng, trúng những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển của tỉnh, nhất là các vấn đề liên ngành, những nhiệm vụ mới, khó và những vướng mắc kéo dài tại cơ sở. Các đề xuất phải có căn cứ thực tiễn, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp thực hiện.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, địa phương liên quan thực hiện nghiêm túc việc bàn giao, tiếp nhận nhiệm vụ, bảo đảm đầy đủ hồ sơ, tài liệu, dữ liệu và các công việc đang triển khai; xác định rõ trách nhiệm của người bàn giao và người tiếp nhận, không để công việc bị gián đoạn. Quá trình chuyển giao phải gắn với yêu cầu duy trì hoạt động liên tục, thông suốt của cơ quan, đơn vị, nhất là những nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp.

Nhấn mạnh yêu cầu bắt tay ngay vào công việc tại vị trí mới, đồng chí đề nghị các cán bộ cùng tập thể lãnh đạo rà soát chương trình công tác, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, phân công trách nhiệm cụ thể, tập trung thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Mỗi cán bộ phải chủ động rà soát những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực, địa bàn phụ trách, đề xuất giải pháp tháo gỡ kịp thời; nâng cao năng lực quản lý, điều hành, cập nhật kiến thức, kỹ năng, đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Khẳng định: nhận nhiệm vụ mới vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ tin tưởng các đồng chí được điều động, chỉ định sẽ tiếp tục rèn luyện phẩm chất, bản lĩnh, phát huy kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng thích ứng với môi trường công tác mới, cùng tập thể cơ quan, đơn vị lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị của tỉnh trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Tiến Tùng, Bí thư Đảng ủy xã Giao Thủy phát biểu nhận nhiệm vụ.

Thay mặt các cán bộ được điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, đồng chí Nguyễn Tiến Tùng, Bí thư Đảng ủy xã Giao Thủy phát biểu nhận nhiệm vụ, bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét, phân công các đồng chí đảm nhận trọng trách mới. Đồng chí khẳng định, đây là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm chính trị trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

Nhận thức rõ yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đồng chí khẳng định, tập thể cán bộ được điều động, chỉ định sẽ nghiêm túc chấp hành sự phân công của tổ chức; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ, năng lực công tác; giữ vững nguyên tắc, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm nêu gương, cùng tập thể lãnh đạo nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm chắc tình hình cơ sở, xác định những nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả.

Đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự hướng dẫn, phối hợp của các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh và sự đồng hành, ủng hộ của tập thể cán bộ, đảng viên, nhân dân tại các cơ quan, đơn vị, địa phương nơi công tác mới. Qua đó, tạo điều kiện để mỗi cán bộ phát huy năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.