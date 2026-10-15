Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Lê Trung Kiên công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ.

Theo đó, tại Quyết định số 3160-QĐ/TU ngày 15-10-2026, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định: Đồng chí Nguyễn Anh Quân thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Ô Chợ Dừa, nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Kim Anh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: Phạm Hùng

Theo Quyết định số 3159-QĐ/TU ngày 14-10-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc phân công Thành ủy viên, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định: Điều động, phân công đồng chí Duy Hoàng Dương (sinh năm 1986), Thành ủy viên, Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố đến công tác tại Sở Tư pháp thành phố để bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hà Nội.

Đồng chí Duy Hoàng Dương hiện đang đi công tác, sẽ nhận quyết định sau.

Theo Quyết định số 3156-QĐ/TU ngày 14-10-2026, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định: Điều động, chỉ định đồng chí Phan Thanh Quang, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số nông nghiệp và môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Kim Anh, nhiệm kỳ 2025-2030; giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Kim Anh, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo Quyết định số 3155-QĐ/TU ngày 14-10-2026, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định: Đồng chí Đỗ Minh Tuấn thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Kim Anh, nhiệm kỳ 2025-2030; điều động đến công tác tại Văn phòng Thành ủy để làm thành viên Bộ phận nghiên cứu chuyên đề thành phố Hà Nội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Hùng

Theo Quyết định số 3154-QĐ/TU ngày 14-10-2026, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định: Đồng chí Đỗ Xuân Huân thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Kim Anh, nhiệm kỳ 2025-2030; điều động đến công tác tại Văn phòng Thành ủy để làm thành viên Bộ phận nghiên cứu chuyên đề thành phố Hà Nội.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông chúc mừng các đồng chí được tin tưởng giao trọng trách mới; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của các đồng chí trong quá trình công tác thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh, Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao, khối lượng công việc rất lớn và nhiều nhiệm vụ mới, khó, chưa có tiền lệ. Thành phố đang đồng thời triển khai nhiều chủ trương, nhiệm vụ chiến lược về phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng đô thị, quy hoạch, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đó, công tác cán bộ phải thực sự đi trước một bước. Yêu cầu không chỉ là kiện toàn đủ cán bộ, mà quan trọng hơn là đúng người, đúng việc, phát huy được năng lực, sở trường và chịu trách nhiệm bằng kết quả cụ thể. Mỗi quyết định điều động, phân công cán bộ phải tạo ra chuyển biến mới trong công việc.

Đồng chí Phan Thanh Quang thay mặt các đồng chí nhận nhiệm vụ mới phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Hùng

Đối với đồng chí Duy Hoàng Dương, trên cương vị mới là Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông đề nghị đồng chí phát huy kinh nghiệm trong công tác pháp chế, nâng cao chất lượng tham mưu hoàn thiện thể chế, tổ chức thi hành pháp luật, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phục vụ sự phát triển của thành phố.

Đối với đồng chí Nguyễn Anh Quân, được giao nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy xã Kim Anh, đồng chí cần nhanh chóng nắm chắc tình hình địa bàn, phát huy kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý, cùng tập thể cấp ủy giữ vững đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo và giải quyết hiệu quả các nhiệm vụ của địa phương.

Đối với đồng chí Phan Thanh Quang, được giao nhiệm vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã Kim Anh để giới thiệu bầu Chủ tịch UBND xã Kim Anh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông đề nghị đồng chí phát huy chuyên môn, kinh nghiệm về quản lý đất đai và chuyển đổi số; phối hợp chặt chẽ với tập thể cấp ủy, chính quyền, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung giải quyết những vấn đề thực tế tại cơ sở.

Đối với 2 đồng chí Đỗ Xuân Huân và Đỗ Minh Tuấn, khi tham gia Bộ phận nghiên cứu chuyên đề thành phố, cần phát huy kinh nghiệm thực tiễn, chủ động nghiên cứu, tổng kết, tham mưu những vấn đề thiết thực, có chiều sâu và tính khả thi, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của thành phố.

Đồng chí Nguyễn Trọng Đông đề nghị các đồng chí trên cương vị mới cần tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sâu sát thực tiễn, chủ động đổi mới phương pháp công tác; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo năng lực, hiệu quả công tác, không né tránh việc khó, không để tồn đọng kéo dài.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phạm Hùng

Các cơ quan của thành phố, các sở, ngành và các địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện tốt nhất để các đồng chí nhận nhiệm vụ mới nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy năng lực, sở trường.

“Ban Thường vụ Thành ủy tin tưởng rằng các đồng chí sẽ tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, đổi mới và quyết liệt; nhận nhiệm vụ mới phải tạo chuyển biến mới, vị trí mới phải có kết quả mới, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông bày tỏ tin tưởng.

Thay mặt các đồng chí nhận nhiệm vụ mới phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Thanh Quang bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo thành phố; đồng thời khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, cụ thể hóa trong chương trình, kế hoạch công tác của từng đơn vị.

Đồng chí Phan Thanh Quang nhấn mạnh, trên cương vị công tác mới, các đồng chí nhận nhiệm vụ sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tận tụy, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của Thủ đô và địa phương. Đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành và địa phương để hoàn thành tốt nhiệm vụ.