Công bố các quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tổ chức, cán bộ

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Ninh Bình.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối từ điểm cầu Tỉnh ủy tới điểm cầu của 6 Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy gồm: Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; Đảng ủy UBND tỉnh; Đảng ủy HĐND tỉnh; Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh; Đảng ủy Công an tỉnh; Đảng ủy Quân sự tỉnh và 129 điểm cầu cấp xã trong toàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Ninh Bình.

Dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy có các đồng chí: Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Cùng dự có các đồng chí: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; thủ trưởng các ban, sở, ngành, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành của Đảng bộ HĐND tỉnh, Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh.

Đồng chí Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố các quyết định về công tác tổ chức, cán bộ tại hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố Quyết định của Ban Bí thư chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Viện, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và đồng chí Mai Anh Tài, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội nghị cũng đã nghe công bố các quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc thí điểm thành lập Đảng bộ HĐND tỉnh và Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh; đồng thời, công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra của hai Đảng bộ.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quyết định thành lập Đảng bộ HĐND tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy Ninh Bình, gồm các tổ chức Đảng và đảng viên trong các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh. Đảng bộ gồm 5 tổ chức Đảng và 82 Đảng viên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 15 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 5 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 3 đồng chí. Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh giữ chức Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030; đồng chí Bùi Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030; đồng chí Lê Xuân Huy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quyết định thí điểm thành lập Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy Ninh Bình, gồm các tổ chức Đảng trong cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh và các tổ chức đơn vị trực thuộc. Đảng bộ có 22 tổ chức Đảng và 359 đảng viên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 21 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 7 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 5 đồng chí. Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030; đồng chí Nguyễn Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng chí Phạm Thị Bích Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng và trao quyết định thành lập Đảng bộ HĐND tỉnh.

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng và trao quyết định thành lập Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh.

Tại hội nghị, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn đã trao các quyết định thành lập Đảng bộ HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030; đồng thời bày tỏ tin tưởng với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, 2 Đảng bộ sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh Ninh Bình ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng và trao quyết định chỉ định Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh cho 2 đồng chí: Nguyễn Văn Viện, Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tỉnh và đồng chí Mai Anh Tài, Chánh án TAND tỉnh.

Thừa ủy quyền của Ban Bí thư, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã trao quyết định chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030 cho đồng chí Nguyễn Văn Viện, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và đồng chí Mai Anh Tài, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh.