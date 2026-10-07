Công bố các gói kích cầu du lịch và phát động Cuộc thi clip du lịch Non nước Cao Bằng

Sự kiện nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao chất lượng dịch vụ, qua đó, định vị thương hiệu du lịch Cao Bằng là điểm đến "An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Trải nghiệm hấp dẫn" đối với du khách trong và ngoài nước.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Phát biểu tại chương trình, Giám đốc Sở VHTTDL Tô Vũ Ninh nhấn mạnh, Cao Bằng sở hữu nguồn tài nguyên du lịch phong phú với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng cùng nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử - văn hóa đặc sắc. Thực tế đặt ra yêu cầu phải chuyển hóa tài nguyên thành sản phẩm, chuyển hóa bản sắc thành trải nghiệm và chuyển hóa trải nghiệm thành giá trị kinh tế, đồng thời, bảo đảm người dân địa phương được tham gia và hưởng lợi từ phát triển du lịch.

Để thu hút mạnh mẽ các nguồn lực và du khách, việc chủ động làm mới sản phẩm, nâng cao tính chuyên nghiệp trong phục vụ là nhiệm vụ then chốt. Năm 2026, chỉ tiêu đón khách du lịch của tỉnh được điều chỉnh tăng từ 2,8 triệu lượt lên 3,1 triệu lượt, trong đó, mục tiêu khách quốc tế do các cơ sở lưu trú phục vụ là 220 nghìn lượt, tốc độ tăng trưởng dịch vụ lưu trú, ăn uống phấn đấu đạt 7,62%. Đây không đơn thuần là những con số trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, mà là mục tiêu, trách nhiệm và động lực để toàn ngành du lịch Cao Bằng đổi mới mạnh mẽ hơn trong cách nghĩ, cách làm và cách phục vụ, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng sản phẩm, dịch vụ cũng như sức hấp dẫn của điểm đến.

Tại chương trình, Sở VHTTDL công bố 160 gói kích cầu du lịch thuộc 6 lĩnh vực (lưu trú; nhà hàng; hành trình trải nghiệm sinh thái, cắm trại và dịch vụ phụ trợ; nông sản và đặc sản địa phương; lữ hành, khu điểm du lịch và sản phẩm trọn gói; vận chuyển và nhà xe) với sự hưởng ứng tham gia của 110 đơn vị, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Tất cả các gói kích cầu đều được minh bạch thông tin, địa chỉ, số điện thoại, tích hợp mã QR để cung cấp cho các đơn vị lữ hành chào bán tour và giới thiệu trực tiếp tới du khách, kích hoạt hệ thống tra cứu các gói kích cầu trên cổng thông tin du lịch caobangtourism.com.vn.

Cổng thông tin này cung cấp đầy đủ dữ liệu về cơ sở lưu trú, ẩm thực, cửa hàng, tin tức, khu điểm du lịch và liên tục cập nhật thông tin thời tiết, lộ trình giao thông 3 lần/ngày. Chương trình ưu đãi kích cầu áp dụng từ ngày 1/10/2026 đến hết ngày 31/12/2026 với thông điệp "Đi dễ dàng - Trải nghiệm trọn vẹn".

Các đơn vị ký cam kết thực hiện gói kích cầu du lịch năm 2026.

Triển khai Bộ quy tắc ứng xử du lịch, nhấn mạnh tầm quan trọng của văn hóa ứng xử, khẳng định sự thân thiện, an toàn và chuyên nghiệp mới là yếu tố cốt lõi giữ chân du khách. Yêu cầu triển khai Bộ quy tắc đi vào thực chất, hướng tới mục tiêu mỗi người dân là một “đại sứ du lịch”, mỗi cơ sở kinh doanh là một địa chỉ tin cậy. Bộ quy tắc năm nay tạo điểm nhấn với thiết kế song ngữ Việt - Anh, minh họa trực quan bằng tranh màu nước đậm bản sắc dân tộc và tích hợp các quy định nghiêm ngặt bảo vệ di sản Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng.

Trong chương trình, Sở VHTTDL phát động Cuộc thi clip quảng bá du lịch với chủ đề "Non nước Cao Bằng". Nội dung tác phẩm về những khoảnh khắc vẻ đẹp thiên nhiên phong phú, cảnh quan di sản Công viên địa chất toàn cầu, các di tích lịch sử - văn hóa đặc sắc, nét văn hóa độc đáo của các dân tộc, ẩm thực phong phú cũng như trải nghiệm chân thực của du khách.

Đối tượng tham gia là mọi công dân Việt Nam và người nước ngoài, các nhiếp ảnh gia, nhà sáng tạo nội dung, du khách yêu mến vùng đất, con người Cao Bằng. Thời gian tiếp nhận tác phẩm từ ngày phát động đến hết ngày 31/10/2026. Cuộc thi được kỳ vọng sẽ huy động nguồn lực sáng tạo từ cộng đồng, tạo kho dữ liệu truyền thông phong phú và hình thành làn sóng lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh "Non nước Cao Bằng" tới du khách trong nước và quốc tế.