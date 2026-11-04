Công bố các chương trình phim chính thức của Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VIII

Các nghệ sĩ tại Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VII. (Ảnh: KHIẾU MINH)

Căn cứ Điều lệ Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII được phê duyệt tại Quyết định số 2095/QĐ-BVHTTDL ngày 11/8/2026 của Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng kết quả tuyển chọn của Hội đồng Sơ tuyển và Hội đồng Chung tuyển phim, Ban tổ chức HANIFF VIII thông báo danh sách các tác phẩm được lựa chọn tham gia các chương trình của Liên hoan phim, bao gồm: Hạng mục phim dự thi, Chương trình Toàn cảnh điện ảnh thế giới và Chương trình Điện ảnh Việt Nam đương đại.

Theo đó, chương trình Phim dài dự thi gồm 12 bộ phim, chương trình phim ngắn dự thi gồm 25 phim, chương trình Toàn cảnh điện ảnh thế giới gồm 27 phim, chương trình Phim ngắn toàn cảnh gồm 23 phim, chương trình Tiêu điểm điện ảnh Nhật Bản gồm 8 phim, chương trình Phim Việt Nam đương đại gồm 18 phim, chương trình phim ngắn gồm 12 phim.

Với 125 bộ phim đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ, HANIFF VIII giới thiệu nhiều tác phẩm thuộc các thể loại, phong cách sáng tạo và nền văn hóa khác nhau, góp phần tăng cường giao lưu điện ảnh quốc tế và mở rộng cơ hội tiếp cận các tác phẩm điện ảnh cho khán giả.

Poster Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII. (Ảnh: Cục Điện ảnh)

Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII (HANIFF VIII) mang thông điệp “Điện ảnh-Kết nối-Phát triển”, diễn ra từ ngày 28/11 đến ngày 2/12 tại Hà Nội, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức.

Liên hoan phim hướng đến tôn vinh các tác phẩm có giá trị nghệ thuật, giàu tính nhân văn, mang dấu ấn sáng tạo; phát hiện tài năng và thúc đẩy giao lưu, hợp tác điện ảnh.

Bên cạnh các chương trình phim dài và phim ngắn dự thi, chiếu phim Việt Nam và quốc tế, Liên hoan phim còn có các hoạt động giao lưu, tọa đàm chuyên môn.

Thông qua các hoạt động trình chiếu và kết nối nghề nghiệp, Liên hoan phim tạo điều kiện để công chúng tiếp cận những tác phẩm của Việt Nam và thế giới; đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác giữa các nhà làm phim, nghệ sĩ, nhà sản xuất và phát hành phim.