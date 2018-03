Công bố các chung cư chưa an toàn sau vụ cháy Carina

Cảnh sát PCCC TP.HCM được yêu cầu công bố công khai danh sách các chung cư an toàn, chung cư chưa an toàn theo các cấp loại A, B, C, D trên địa bàn TP.