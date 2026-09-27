Hải Phòng

Ông Lê Tiến Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự Lễ tưởng niệm 726 năm Ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, Khai hội Côn Sơn - Kiếp Bạc mùa Thu năm 2026 và công bố Bộ nhận diện thương hiệu Di sản thế giới Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Tối 26/9 (tức ngày 16 tháng Tám âm lịch), tại Khu di tích đền Kiếp Bạc (phường Trần Hưng Đạo, Hải Phòng), Lễ tưởng niệm 726 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, Khai hội Côn Sơn - Kiếp Bạc mùa Thu năm 2026 và công bố Bộ nhận diện thương hiệu Di sản thế giới Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc đã diễn ra trọng thể.

Ông Lê Tiến Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dâng hương tưởng niệm 726 năm Ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo.

Tham dự buổi Lễ có các ông: Lê Tiến Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Kim Sơn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương; Phạm Tất Thắng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ; Thượng tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố có quan hệ hợp tác, kết nghĩa với thành phố Hải Phòng và đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố.

Ông Lê Ngọc Châu - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng thực hiện nghi thức khởi trống khai hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - mùa Thu năm 2026.

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng có các ông: Lê Ngọc Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng; Đỗ Thành Trung - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng; Lê Văn Hiệu - Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng; Đỗ Mạnh Hiến - Phó Bí thư Thành ủy. Cùng các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đông đảo Nhân dân và du khách dự buổi lễ.

Chương trình nghệ thuật “Vạn Kiếp - Hào khí ngàn năm” được xây dựng dưới hình thức đại cảnh ca, múa, nhạc kết hợp nghệ thuật trống hội, nhằm tái hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật những lớp trầm tích lịch sử, văn hóa và tâm linh tiêu biểu của vùng đất Côn Sơn - Kiếp Bạc.

​Trình bày diễn văn tưởng niệm 726 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, ông Nguyễn Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - mùa Thu năm 2026 đã ôn lại cuộc đời, sự nghiệp lẫy lừng và những đóng góp to lớn của Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn đối với sự nghiệp dựng nước, giữ nước. Là vị thiên tài quân sự, người thầy của muôn đời binh gia, ông đã cùng các vua Trần ba lần đánh tan quân xâm lược Nguyên Mông, bảo vệ vẹn toàn cõi bờ gấm vóc.

Ông Nguyễn Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - mùa Thu năm 2026 đọc Diễn văn tưởng niệm 726 năm Ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo.

Diễn văn nhấn mạnh tư tưởng cốt lõi về tinh thần "vạn dân một lòng" và bài học "khoan thư sức dân làm kế sâu rễ bền gốc", coi việc tôn vinh công đức to lớn của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

​Sự kiện năm nay ghi dấu mốc quan trọng với việc chính thức ra mắt Bộ nhận diện thương hiệu Di sản thế giới Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Bộ nhận diện thương hiệu di sản thế giới Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Bộ nhận diện không lựa chọn hình ảnh riêng của một công trình hay địa danh cụ thể, mà được xây dựng từ những biểu tượng có chiều sâu văn hóa, mỹ thuật và tư tưởng của toàn Quần thể. Cấu trúc biểu tượng cô đọng với hình ảnh hoa cúc được đặt trang trọng trong lá bồ đề, kết hợp cùng các dải lá cúc cách điệu, thể hiện sự giao thoa giữa mỹ thuật Phật giáo và mỹ thuật thời Lý - Trần bằng ngôn ngữ đồ họa đương đại.

Trong phần lễ, nghi thức đọc văn tế được thực hiện trang nghiêm, thành kính, thể hiện sự tưởng nhớ, tri ân đối với Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và những đóng góp của bậc tiền nhân đối với lịch sử dân tộc. Trong ảnh, ông Trần Quang Sơn và đoàn tế kính cẩn đọc Văn tế Đức Thánh Trần tại Lễ tưởng niệm 726 năm Ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo.

​Trong cấu trúc biểu trưng, lá bồ đề ở bên ngoài tượng trưng cho trí tuệ, sự giác ngộ và đời sống tinh thần, đóng vai trò như một không gian kết nối, nâng đỡ và gìn giữ các giá trị truyền thống. Đặt ở vị trí trung tâm là hoa cúc - hình tượng xuất hiện phổ biến trong mỹ thuật thời Trần, đại diện cho sự thanh cao, bền bỉ, khí tiết và sức sống, đồng thời thể hiện tinh thần nhập thế của Phật giáo Trúc Lâm.

Sự kết hợp giữa hoa cúc và lá bồ đề tạo nên biểu trưng trực quan về tinh thần "Đạo - Đời dung hợp", gắn kết giữa tu dưỡng bản thân với trách nhiệm xã hội.

​Những dải lá cúc cách điệu tạo ra chuyển động liên tục, gợi mở dòng chảy kết nối các không gian di sản và sự tiếp nối qua các thế hệ. Tinh thần xuyên suốt của Bộ nhận diện được cô đọng qua ba giá trị "Trí tuệ - Hòa hợp - Lan tỏa". Trong đó, Trí tuệ là năng lực tự soi chiếu và hoàn thiện; Hòa hợp là sự gắn kết giữa con người với thiên nhiên, cá nhân với cộng đồng; Lan tỏa là sức sống của di sản được truyền tải qua các hình thức giáo dục, du lịch và sáng tạo mới.

Hàng nghìn người dân và du khách về dự Lễ tưởng niệm 726 năm Ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, Khai hội Côn Sơn - Kiếp Bạc mùa Thu năm 2026 và công bố Bộ nhận diện thương hiệu Di sản thế giới Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc

Hệ màu chủ đạo gồm màu vàng tượng trưng cho ánh sáng, trí tuệ và màu nâu đất gợi chất liệu gốm, mỹ thuật thời Trần, tạo nên tổng thể trầm ấm, trang trọng và giàu chiều sâu.

​Bộ nhận diện không thay thế hay tạo ra một "thương hiệu mới" cho di sản vốn đã hình thành qua hàng trăm năm lịch sử, mà đóng vai trò là ngôn ngữ chung giúp các giá trị cốt lõi được nhận biết rõ ràng hơn trong đời sống hiện đại.

Thời gian tới, Bộ nhận diện sẽ được ứng dụng đồng bộ tại không gian đón tiếp, hệ thống biển chỉ dẫn, bản đồ du lịch, ấn phẩm số, các chương trình giáo dục di sản và hoạt động quảng bá văn hóa, đưa hình ảnh Quần thể Di sản thế giới đến gần hơn với công chúng trong nước và quốc tế.

Dưới đây là một số hình ảnh Chương trình nghệ thuật “Vạn Kiếp - Hào khí ngàn năm” diễn ra trong khuôn khổ Lễ tưởng niệm 726 năm Ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, Khai hội Côn Sơn - Kiếp Bạc mùa Thu năm 2026 và công bố Bộ nhận diện thương hiệu Di sản thế giới Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc: