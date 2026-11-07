Công bố Bảo vật quốc gia - Bộ chiêng Kơ Đơ tại Festival Cồng chiêng Gia Lai 2026

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai chia sẻ, giữa không gian văn hóa đại ngàn Tây Nguyên, tiếng cồng, tiếng chiêng từ bao đời nay đã trở thành thanh âm thiêng liêng, gắn bó với đời sống tinh thần, tín ngưỡng và bản sắc văn hóa của các cộng đồng dân tộc.

Bộ chiêng Kơ Đơ của người Jrai tại Gia Lai có niên đại khoảng cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX.

Trong kho tàng di sản quý báu ấy, Bộ chiêng Kơ Đơ của người Jrai tại Gia Lai là một hiện vật đặc biệt, vừa mang giá trị lịch sử, nghệ thuật, vừa lưu giữ ký ức văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Bộ chiêng có niên đại khoảng cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX. Bộ chiêng gồm 8 chiếc, trong đó có 5 chiêng bằng và 3 chiêng có núm, được chế tác thủ công với kỹ thuật tinh xảo, tạo nên hệ thống âm thanh trầm ấm, ngân vang và hòa quyện độc đáo.

Trải qua hơn một thế kỷ, bộ chiêng được các thế hệ trong gia đình người Jrai gìn giữ, gắn bó với những nghi lễ truyền thống và các sự kiện quan trọng của cộng đồng. Mỗi tiếng chiêng không chỉ là âm nhạc, mà còn chuyên chở những câu chuyện về tổ tiên, về tín ngưỡng, về sự gắn kết giữa con người với thiên nhiên và cộng đồng.

Giá trị đặc biệt của Bộ chiêng Kơ Đơ không chỉ nằm ở sự quý hiếm, nguyên vẹn của hiện vật, mà còn ở những tri thức dân gian, kỹ thuật chỉnh chiêng, nghệ thuật diễn tấu và ký ức văn hóa được lưu giữ trong từng thanh âm.

Với những giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật tiêu biểu, Bộ chiêng Kơ Đơ đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia.

Đây không chỉ là niềm tự hào của cộng đồng người Jrai, của nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai, mà còn là sự ghi nhận, tôn vinh những giá trị đặc sắc trong kho tàng di sản văn hóa Việt Nam. Tại Festival Cồng chiêng Gia Lai 2026, UBND tỉnh Gia Lai trân trọng công bố và tôn vinh Bảo vật quốc gia - Bộ chiêng Ko Đơ.

Sự kiện là dấu mốc ý nghĩa, khẳng định trách nhiệm trong việc bảo tồn, phát huy và trao truyền di sản cho các thế hệ mai sau để tiếng chiêng đại ngàn mãi ngân vang, để hồn cốt văn hóa Tây Nguyên trường tồn cùng dân tộc.