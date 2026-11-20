Toàn cảnh Hội thảo giới thiệu “Báo cáo quốc gia về Việt Nam số 9: Nền tảng pháp quyền và Phát triển kinh tế ở Việt Nam”. (Nguồn: USSH)

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS Bùi Thành Nam - Phó Hiệu trưởng Thường trực Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn nhấn mạnh, mối quan hệ giữa nhà nước pháp quyền và phát triển kinh tế là vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, không chỉ với Việt Nam mà với nhiều quốc gia trên thế giới.

Một hệ thống pháp luật minh bạch, ổn định, có thể dự đoán được và được thực thi nghiêm minh sẽ củng cố niềm tin của người dân và doanh nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu và quyền tự do kinh doanh, giảm chi phí giao dịch và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Đối với Việt Nam, vấn đề này càng có ý nghĩa trong giai đoạn hiện nay. Đất nước đang đẩy mạnh đổi mới thể chế, hoàn thiện pháp luật, cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản trị quốc gia, đồng thời hội nhập sâu rộng và đứng trước yêu cầu phát triển nhanh, bền vững trong bối cảnh nhiều biến động. Việc nhìn nhận thẳng thắn những kết quả đạt được, những vấn đề còn tồn tại và các giải pháp hoàn thiện có giá trị tham khảo quan trọng cho các nhà hoạch định chính sách, cộng đồng doanh nghiệp và giới nghiên cứu.

Theo PGS.TS Bùi Thành Nam, Báo cáo quốc gia về Việt Nam số 9 quy tụ các nhà nghiên cứu Việt Nam và quốc tế với 13 bài viết, tiếp cận mối quan hệ giữa pháp luật, thể chế và phát triển kinh tế từ nhiều góc nhìn. Điểm đáng quý của Báo cáo là sự kết hợp giữa góc nhìn của các nhà khoa học Việt Nam và các nhà nghiên cứu quốc tế, giữa hiểu biết sâu về bối cảnh trong nước và phương pháp tiếp cận so sánh. Cách làm đó giúp các phân tích vừa có chiều sâu, vừa có tính khách quan, đa chiều.

PGS.TS Bùi Thành Nam - Phó Hiệu trưởng Thường trực Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn chia sẻ tại Hội thảo. (Nguồn: USSH)

Trưởng Đại diện Quỹ Hanns Seidel tại Việt Nam - TS. Axel Neubert đánh giá, Báo cáo quốc gia số 9 có ý nghĩa trong việc phân tích vai trò của các thiết chế pháp lý đối với hoạt động kinh tế, đặc biệt là tính chắc chắn của pháp luật, sự nhất quán trong thực thi và khả năng bảo vệ quyền lợi của các chủ thể trong xã hội. Đây là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh doanh và sự phát triển của nền kinh tế.

TS. Axel Neubert hy vọng ấn phẩm sẽ thúc đẩy các cuộc đối thoại mang tính xây dựng giữa các nhà hoạch định chính sách, các nhà khoa học, chuyên gia pháp luật, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác phát triển; đồng thời góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của Nhà nước pháp quyền trong việc hỗ trợ Việt Nam tiếp tục phát triển.

Trưởng Đại diện Quỹ Hanns Seidel tại Việt Nam - TS. Axel Neubert đánh giá cao Báo cáo. (Nguồn: USSH)

Những chuyển động mạnh mẽ về chiến lược và chính sách thời gian gần đây ở Việt Nam đã tạo ra những thay đổi lớn về chính trị, kinh tế - xã hội, nhằm hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Tốc độ và chất lượng của tăng trưởng, phát triển kinh tế phụ thuộc rất nhiều vào một nền tảng nhà nước pháp quyền mạnh mẽ nói chung và cơ sở pháp lý kinh doanh ổn định, phục vụ phát triển nói riêng.

Trong bối cảnh đó, Báo cáo quốc gia về Việt Nam số này tập trung vào chủ đề Nhà nước pháp quyền và Phát triển kinh tế ở Việt Nam. Đứng trước một vấn đề có tính nền tảng, đa chiều như vậy, các nghiên cứu trong báo cáo nỗ lực diễn giải, sắp xếp và thử áp dụng các khung lý thuyết, các kinh nghiệm trước đó để đưa ra một cái nhìn rõ ràng, logic và có tính hệ thống về những tiến triển đang diễn ra.

Mặt khác, mục tiêu chính của nghiên cứu về chủ đề này là xác định động lực, những tác động trước mắt và lâu dài, cũng như triển vọng của công cuộc phát triển kinh tế hiện nay. Ngoài ra, các đề xuất có cơ sở khoa học về các giải pháp nhằm tăng cường, củng cố nhà nước pháp quyền và cơ sở pháp lý cho hoạt động kinh doanh.

Tương tự các ấn phẩm trước, Báo cáo này cũng được chia thành nhiều phần. Đầu tiên là tiểu luận dẫn nhập (tác giả: Detlef Briesen) và phần thông tin tổng quan (tác giả: Nguyễn Thị Thùy Trang). Trong phần thứ hai, báo cáo làm rõ tầm quan trọng của chủ đề này: Một mặt là trong tiến trình phát triển lịch sử của Việt Nam kể từ công cuộc Đổi mới (tác giả Bùi Thành Nam), mặt khác là trong bối cảnh người dân Việt Nam ngày nay đặc biệt coi trọng sự chắc chắn về pháp lý trong các hoạt động kinh tế thường nhật (tác giả Nguyễn Thị Thúy Hằng).

Tại phần thứ ba, báo cáo vận dụng một góc nhìn từ Georg Simmel để phân tích các khía cạnh cụ thể: sự phát triển của hệ thống quản trị kinh tế quốc gia tại Việt Nam (tác giả Nguyễn Tuấn Anh); những thay đổi trong luật hợp đồng (tác giả Phạm Duy Nghĩa); vai trò của các hiệp hội nghề nghiệp trong việc củng cố sự chắc chắn về pháp lý (tác giả Lương Thị Thu Hương); và vấn đề bảo vệ người tiêu dùng (tác giả Nguyễn Thị Diệu Hồng).

Phần thứ tư tập trung vào những thách thức mới đối với sự chắc chắn về pháp lý trong đời sống kinh tế, nảy sinh từ các đổi mới công nghệ trong những năm gần đây, bao gồm: Tội phạm kinh tế trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số (tác giả Trần Công Chất và Phạm Thị Thu Huyền); trí tuệ nhân tạo (tác giả Lê Anh Vũ và Trần Thị Thu Hằng); cùng vai trò của công tác tuân thủ (compliance) trong các quan hệ kinh tế quốc tế (tác giả Nguyễn Thị Thùy Trang).

Phần thứ năm mang tính khái quát hơn, đi sâu vào các cơ chế khác nhau nhằm xây dựng niềm tin trong đời sống kinh tế. Nội dung này được đặt trong bối cảnh các cuộc thảo luận quốc tế – với ví dụ điển hình từ Trung Quốc (tác giả Michael Baurmann) – đồng thời liên hệ trực tiếp với thực tiễn tại Việt Nam (tác giả Nguyễn Thu Trang).

Các đại biểu tham gia Hội thảo chụp ảnh lưu niệm. (Nguồn: USSH)

Kết luận buổi Hội thảo, GS.TS. Detlef Briesen – Đồng chủ biên của Báo cáo đã tổng kết những chia sẻ của các diễn giả và cảm ơn các ý kiến đóng góp, trao đổi, và nhấn mạnh tính cập nhật và ý nghĩa việc lựa chọn đề tài và nghiên cứu phù hợp trong bối cảnh hiện nay.

Kể từ năm 2020, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã phối hợp với Đại học Justus-Liebig Universität Gießen (Đức), với sự hỗ trợ của Tổ chức Hanns Seidel (Đức) biên soạn và xuất bản chuỗi Báo cáo quốc gia thường niên về Việt Nam nhằm cung cấp thông tin cập nhật đến cộng đồng nghiên cứu và hoạch định chính sách về các vấn đề xã hội quan trọng trong quá trình phát triển của đất nước.

Kể từ ấn phẩm đầu tiên Việt Nam với tư cách là một xã hội già hóa ra mắt tháng 1/2021, chuỗi Báo cáo đã xuất bản 8 số với các chủ đề thiết thực như: Chính sách môi trường ở Việt Nam, Việt Nam – Một Xã hội số, Khắc phục hậu quả chiến tranh ở Việt Nam, Phụ nữ trong xã hội Việt Nam, Thị trường lao động ở Việt Nam, Thực hiện chính sách ở Việt Nam và Cải cách Hành chính ở Việt Nam. Các báo cáo đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ giới nghiên cứu và giới thực hành chính sách.