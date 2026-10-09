Công bố Báo cáo Nâng tầm nhân lực Việt Nam 2026 giúp sinh viên chuẩn bị cho thị trường lao động đang thay đổi

Ngày 8/10, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) phối hợp cùng Công ty nghiên cứu Decision Lab công bố Báo cáo Nâng tầm nhân lực Việt Nam 2026. (Ảnh: Cao Quang)

Đây là một trong những phát hiện đáng chú ý của Báo cáo Nâng tầm nhân lực Việt Nam 2026 do Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) phối hợp cùng Công ty nghiên cứu Decision Lab công bố ngày 8/10 tại Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số và Triển lãm giáo dục, công nghệ giáo dục (IECEE 2026) do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Nhóm nghiên cứu khảo sát 375 công ty trong và ngoài nước về quyết định tuyển dụng đối với sinh viên mới ra trường.

Những năng lực doanh nghiệp kỳ vọng ở sinh viên mới tốt nghiệp

Trong 7 nhóm năng lực được khảo sát, năng lực số là nhóm duy nhất sinh viên mới tốt nghiệp được đánh giá cao hơn kỳ vọng của doanh nghiệp, với mức chênh lệch ba điểm phần trăm. Khoảng thiếu hụt lớn nhất nằm ở quản lý thời gian và giải quyết vấn đề, lần lượt là 26 và 23 điểm phần trăm. Tiếp theo là giao tiếp và khả năng thích ứng, với khoảng cách tương ứng 12 và 11 điểm phần trăm.

Những khoảng cách này thể hiện rõ khi sinh viên bước vào công việc có thời hạn gấp, thông tin chưa đầy đủ hoặc cần phối hợp với nhiều người. Khi đó, doanh nghiệp cần nhân sự biết xác định ưu tiên, giữ đúng cam kết, báo cáo sớm khi công việc có nguy cơ chậm tiến độ và chủ động đề xuất giải pháp.

Bên cạnh kỹ năng, thái độ làm việc cũng là yếu tố được nhà tuyển dụng quan tâm. Tại phiên tọa đàm “Định hình chân dung nhân tài thời đại 4.0”, bà Ngô Thị Ngọc Lan – Giám đốc khu vực miền Bắc, Navigos Search – chia sẻ: “Doanh nghiệp không đòi hỏi quá cao về chuyên môn hay kinh nghiệm ở các bạn trẻ. Điều họ kỳ vọng trước hết là thái độ: mong muốn gắn bó lâu dài và sự bền bỉ khi đối mặt với khó khăn”.

AI nâng chuẩn tuyển dụng

Dù năng lực số của sinh viên mới tốt nghiệp nhìn chung đáp ứng yêu cầu hiện tại, chuẩn tuyển dụng đang tiếp tục được nâng lên. Có 94% doanh nghiệp cho biết họ kỳ vọng cao hơn về năng lực số và AI so với hai đến ba năm trước; 83% nhận định AI đã hoặc đang bắt đầu làm thay đổi tiêu chí tuyển dụng.

Với phần lớn doanh nghiệp, ưu tiên nằm ở khả năng ứng dụng. Báo cáo cho thấy 79% nhà tuyển dụng mong muốn sinh viên sử dụng thành thạo các công cụ AI phổ biến trong công việc hằng ngày hoặc áp dụng AI để giải quyết những vấn đề cụ thể của vị trí đảm nhiệm. Chỉ 3% yêu cầu kỹ năng lập trình hoặc phân tích dữ liệu AI.

Điều này đặt ra yêu cầu sinh viên vừa sử dụng công nghệ hiệu quả, vừa có khả năng đánh giá chất lượng và giá trị của kết quả công việc.

Ông Paul Bennett – Giám đốc Điều hành khối Marketing và Tuyển sinh BUV phát biểu tại Lễ công bố. (Ảnh: Cao Quang)

“Công nghệ càng mạnh, giá trị của khả năng phán đoán con người càng cần sắc bén. Câu hỏi quan trọng giờ đây không chỉ dừng lại ở việc sinh viên cầm tấm bằng gì khi tốt nghiệp, mà là năng lực thực tế của các em cho phép làm được gì trong ngày đầu tiên đi làm”, ông Paul Bennett – Giám đốc Điều hành khối Marketing và Tuyển sinh BUV phát biểu.

Tăng cường kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp

Báo cáo cũng chỉ ra dư địa để hợp tác nhà trường – doanh nghiệp đi sâu hơn vào quá trình đào tạo. Trong khi 59% doanh nghiệp tiếp nhận sinh viên thực tập, chỉ 15% tham gia góp ý chương trình đào tạo và 23% chưa hợp tác với bất kỳ trường đại học nào.

Để thực tập thực sự giúp sinh viên phát triển năng lực, báo cáo xác định ba điều kiện cần thiết: công việc có ý nghĩa, sự giám sát sát sao và bằng chứng về đóng góp của sinh viên.

Các chuyên gia cùng trao đổi, thảo luận tại Tọa đàm. (Ảnh: Cao Quang)

TS. Lê Quốc Vinh – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Truyền thông Le Group – chia sẻ về vai trò của thực tập trong việc tạo cơ hội việc làm: “Khoảng 15–20% người trẻ chúng tôi tuyển đến từ chính thực tập sinh của công ty, từ rất nhiều trường đại học, trong đó có cả BUV. Chúng tôi nghĩ rằng việc hòa nhập, hiểu cách làm việc và các giá trị văn hoá của công ty là những yếu tố then chốt.”

TS. Nguyễn Thị Thu Anh – Thành viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển Nhân lực, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành – nhấn mạnh trách nhiệm của cả hai phía để hợp tác đạt hiệu quả: “Nhà trường cần chủ động kết nối, thậm chí mời doanh nghiệp tham gia vào quá trình dạy học, đóng góp không chỉ cho chương trình đào tạo mà cả kiểm tra đánh giá. Ngược lại, sinh viên cũng phải có kiến thức học thuật, tính chuyên nghiệp và trách nhiệm, thì sự kết nối đó mới bền vững”.

Thu hẹp khoảng cách năng lực cần sự tham gia của Chính phủ, doanh nghiệp, nhà trường và chính sinh viên. Tại sự kiện, ông Rick Bennett – Phó Hiệu trưởng kiêm Phó Chủ tịch BUV nhấn mạnh việc BUV công bố toàn văn báo cáo và cam kết tiếp tục duy trì nghiên cứu định kỳ vì lợi ích chung của ngành giáo dục.

Ông Rick Bennett – Phó Hiệu trưởng kiêm Phó Chủ tịch BUV nhấn mạnh việc BUV công bố toàn văn báo cáo và cam kết tiếp tục duy trì nghiên cứu định kỳ vì lợi ích chung của ngành giáo dục. (Ảnh: Cao Quang)

Bằng cấp đi cùng năng lực thông qua mô hình Degree Plus

Đáp ứng những nhu cầu được chỉ ra trong báo cáo, BUV giới thiệu mô hình đào tạo Degree Plus tại sự kiện. Mô hình kết hợp bằng đại học Anh Quốc với Hộ chiếu năng lực nghề nghiệp toàn cầu (Global Employability Passport), được trao khi sinh viên tốt nghiệp. Hộ chiếu được xây dựng trên ba trụ cột phát triển song song với chương trình học thuật.

Kỹ năng nghề nghiệp gồm sáu học phần kéo dài 12 tuần, trong đó có Quản lý thời gian và dự án, Ứng dụng AI và năng lực số. Sinh viên vận dụng kiến thức và kỹ năng thông qua thực tập, dự án thực tế với mạng lưới hơn 500 đối tác doanh nghiệp của BUV.

Kỹ năng cá nhân gồm năm học phần kéo dài 12 tuần, trong đó có Xây dựng chiến lược và giải quyết vấn đề, Khả năng phục hồi và thích ứng. Các học phần này được tích hợp trong học phí.

Trải nghiệm quốc tế kết nối môi trường quốc tế tại BUV với các cơ hội trao đổi, học tập và thực tập ở nước ngoài, thông qua mạng lưới hơn 80 trường đại học đối tác tại 19 quốc gia.

Những trải nghiệm này giúp sinh viên kết nối kiến thức học thuật với kỹ năng nghề nghiệp, năng lực cá nhân và khả năng làm việc trong môi trường quốc tế, đồng thời có cơ hội vận dụng những gì đã học trước khi tốt nghiệp.

Mô hình kết hợp giáo dục học thuật với phát triển kỹ năng làm việc của BUV phù hợp với định hướng của Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, trong đó nhấn mạnh nâng cao năng lực số và AI, phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực con người và đào tạo công dân toàn cầu.

Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận 5 sao của Quacquarelli Symonds (QS), đồng thời là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam và ASEAN được nhận chứng nhận chất lượng toàn cầu từ QAA, Cơ quan Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học của Vương quốc Anh.

Đây là hai trong những cơ quan kiểm định uy tín nhất trên thế giới. Chương trình học của BUV được thiết kế bài bản, luôn cập nhật xu hướng mới nhất của ngành, chú trọng tích hợp nhuần nhuyễn giữa lý thuyết và thực hành, đảm bảo 100% sinh viên có việc làm hoặc tiếp tục học lên cao trong vòng ba tháng sau khi tốt nghiệp.