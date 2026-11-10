Công bố Báo cáo An ninh năng lượng Việt Nam 2026

Các đại biểu thực hiện nghi thức công bố Báo cáo An ninh năng lượng Việt Nam năm 2026. (Ảnh: Hồng Châu)

Thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến 2030, tầm nhìn 2045 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng, Báo Công Thương chủ trì, phối hợp với Cục Điện lực, Cục Năng lượng - Dầu khí, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số, Viện Năng lượng cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) triển khai Báo cáo An ninh năng lượng Việt Nam 2026 và tổ chức xây dựng chuyên trang An ninh năng lượng.

Báo cáo An ninh năng lượng Việt Nam 2026 được công bố tại Diễn đàn đã ghi nhận năm 2026 là năm hệ thống năng lượng chịu cú sốc lớn nhất trong nhiều thập kỷ. Eo biển Hormuz bị phong tỏa khoảng 6 tháng, giá dầu Brent có thời điểm lên 118,35 USD/thùng; nắng nóng lịch sử cùng hiện tượng El Niño đẩy phụ tải điện lên mức kỷ lục, sản lượng thủy điện cả năm dự kiến thấp hơn năm 2025 khoảng 18,5 tỷ kWh. Trên 177 nước được Báo cáo khảo sát, tính đến ngày 9/11/2026, có 102 nước (57,6%) gặp khó khăn về năng lượng; 13 nước giữ được trạng thái ổn định, trong đó có Việt Nam.

Báo cáo gồm 6 phần: Vai trò, thách thức và nhu cầu bảo đảm an ninh năng lượng; Chủ trương, chính sách, pháp luật; Kết quả thực hiện, tồn tại và thách thức; Bức tranh năng lượng và định hướng phát triển; Nhiệm vụ, giải pháp; Kết luận và kiến nghị. Báo cáo thường niên gắn với từng kỳ Diễn đàn, mỗi năm một thông điệp, được xuất bản song ngữ để đến với độc giả quốc tế.

Năm phụ lục công bố cùng Báo cáo đi sâu vào từng lĩnh vực. Phụ lục về điện nêu bật kết quả năm 2026 là một kỳ tích trong quản trị, điều hành điện lực. Phụ lục về xăng dầu cho thấy nguồn trong nước được huy động ở mức cao, xăng E10 được bán trên toàn quốc từ tháng 6/2026, giúp giảm ước khoảng 2,5 triệu tấn CO2 mỗi năm.

Toàn cảnh Diễn đàn An ninh năng lượng quốc gia. (Ảnh: Hồng Châu)

Phụ lục về giá điện, giá xăng dầu làm rõ tổ hợp công cụ cắt đỉnh giá, gồm Quỹ bình ổn giá và 5 đợt giảm thuế; tháng 3/2026, giá điện hộ gia đình bằng khoảng 45% mức bình quân thế giới. Phụ lục về tiết kiệm năng lượng xác định đây là nguồn cung rẻ nhất, nhanh nhất cho giai đoạn 2027 - 2030. Phụ lục về bức tranh an ninh năng lượng toàn cầu phân loại 177 nước, trong đó 33 nước đang trong tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng, 69 nước đang ở mức căng thẳng cao.

Cùng với Báo cáo, Chuyên trang An ninh năng lượng cũng sẽ được tổ chức xây dựng. Hiện, trang tin về năng lượng trên thế giới không ít, nhưng kênh chuyên biệt về an ninh năng lượng thì chưa nhiều. Chuyên trang An ninh năng lượng được thiết kế với 20 chuyên mục, 63 chuyên mục con, như: Điều hành và chính sách, An ninh năng lượng, Điện, Xăng dầu, Năng lượng mới, Tiết kiệm năng lượng, Dữ liệu năng lượng, Thế giới.

Cùng với Báo cáo, chuyên trang được xây dựng nhằm cụ thể hóa yêu cầu của Nghị quyết số 70-NQ/TW về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về an ninh năng lượng. Chuyên trang đang được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định cấp phép, sẽ ra mắt sau Diễn đàn.

Gắn liền với từng kỳ Diễn đàn, Báo cáo thường niên xuất bản song ngữ, mang theo thông điệp của từng năm, sẽ được lan tỏa ra quốc tế. Cùng với Chuyên trang An ninh năng lượng, Việt Nam chính thức hình thành một báo cáo định kỳ hàng năm và một địa chỉ thông tin tin cậy, khẳng định mạnh mẽ tiếng nói và vị thế quốc gia trong bảo đảm an ninh năng lượng.